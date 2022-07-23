敖德萨港口受导弹袭击 泽连斯基：证明无论俄罗斯如何承诺，都不会加以执行

乌克兰/俄罗斯/粮食安全

乌克兰农业政策和粮食部发言人7月23日表示，当天被轰炸的敖德萨港口是用于粮食运输的。而就在袭击发生前一天，俄乌双方刚刚在土耳其伊斯坦布尔签署了旨在恢复黑海谷物出口的协议。对此，乌克兰总统泽连斯基（ Volodymyr Zelenskyy）周六在接待来访的美国国会议员时谴责说：“无论俄罗斯说什么，承诺什么，它都会想办法不加以执行。”

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乌克兰空军发言人伊格纳特（Yuri Ignat）告诉记者称：“奥德萨港是加工粮食以供运输的地方，遭到了炮击。我们击落了两枚导弹，还有两枚导弹击中了港口领土，显然，那里存放着粮食。”

就在一天前，“乌克兰粮食安全运输倡议”22日在土耳其伊斯坦布尔正式签署。协议共两份，由土耳其国防部长阿卡尔及联合国秘书长古特雷斯与俄罗斯国防部长绍伊古、乌克兰基础设施部部长库布拉科夫分别签署。绍伊古当天在土耳其表示，乌克兰方面应保障乌克兰水域安全，包括排除水雷的行动。他承诺，俄罗斯方面不会在乌克兰港口排雷时趁机采取行动。

就敖德萨港口遭到最新袭击的消息，联合国秘书长古特雷斯通过发言人发表声明，明确谴责周六报道称在当地发生的袭击事件。声明指出，22日，各方在全球见证下作出了明确承诺，将确保乌克兰粮食和相关产品安全进入全球市场。“现在迫切需要这些产品来解决全球粮食危机，并减轻全球数百万有需要人的痛苦”。

古特雷斯在声明中强调，俄罗斯、乌克兰和土耳其必须全面执行相关协议。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）亦通过推特表示：“欧盟强烈谴责俄罗斯对敖德萨海港的导弹袭击。在签署伊斯坦布尔协议的第二天打击一个对粮食出口至关重要的目标，这尤其应受到谴责，并再次表明俄罗斯完全无视国际法和承诺。”

欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）当天在参加声援乌克兰的国际会议时讲话说：“克里姆林宫的战争也对全球粮食安全产生了巨大的影响。几个月前，我和你，亲爱的总理，访问了奥德萨。就在几个小时前，奥德萨被俄罗斯的导弹击中。我在奥德萨看到数百万吨谷物被卡在集装箱和船上，因为俄罗斯对黑海的封锁，也因为俄罗斯的坦克、俄罗斯的炸弹和俄罗斯的地雷阻止了乌克兰的种植和收获。”

米歇尔强调：“这正在极大地危及全世界数百万人的生命，特别是在全球南部。我刚刚从非洲回来，在那里我见到了非洲领导人。他们知道，这种情况对他们来说是极其困难的，而且在未来可能会更加困难。而且我们还必须明确指出俄罗斯关于全球粮食危机原因的谎言。俄罗斯的战争是这场危机的唯一罪魁祸首。”

法国外交部长科隆纳（Catherine Colonna）强调：“俄罗斯对敖德萨港的导弹袭击发生在联合国发起的协议之后，令人严重关切。我呼吁俄罗斯充分尊重这一协议的文字和精神。”

此外，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）表示：“美国强烈谴责俄罗斯今天对敖德萨港的攻击。它破坏了为饥饿者带来食物的努力，也破坏了俄罗斯对昨天敲定的允许乌克兰出口的协议的承诺的可信度。”美国驻乌克兰大使布林克（Bridget Brink）称，敖德萨港遭受导弹袭击令人愤慨。她谴责克里姆林宫继续将粮食武器化，并指“俄罗斯必须被追究责任”。

乌克兰方面，泽连斯基周六在基辅接待来访的美国国会议员代表团时说，“这只证明了一件事：无论俄罗斯说什么、承诺什么，它都会想办法不加以执行。在地缘政治上，用武器，流血或不流血，但它（俄罗斯）有多个载体，因为它总是会采取行动。”

泽连斯基说，这就是为什么乌克兰不能成为一个存在“冻结”战争的国家。据他说，乌克兰政府极有必要能够采取适当的措施来解除对乌克兰领土的占领。他还指出，美国对乌克兰的安全援助非常重要，美方对乌最新的一揽子援助计划包括4套急需的“海马斯”高机动性多管火箭系统（HIMARS）、火炮炮弹和无人机等物资。

据敖德萨地方官员介绍，俄罗斯周六对敖德萨港口进行的导弹袭击造成了人员受伤，但没有具体说明有多少人受伤。“不幸的是，有些人受伤了”。敖德萨州州长马尔琴科（Maksym Marchenko）在社交媒体上发表的视频声明中说，没有详细说明伤者受伤的严重程度。