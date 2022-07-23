游锡堃从捷克到立陶宛 北京一路抗议

立陶宛

台湾立法院长游锡堃结束对捷克访问之后于7月22日抵达立陶宛，立陶宛国会议长表示将继续开发与台湾的双边关系，引发北京抗议。

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在欧盟压力之下不得不取消对俄罗斯飞地加列尼格勒运输封锁的欧盟小国7月22日接待了到访的台湾立法院长游锡堃，立陶宛是游锡堃此番欧洲之行的第二站。

游锡堃今天(23日)上午在脸书上发文表示，与随访人员、立法委员孔文吉、 万美玲、张其禄、黄世杰获邀一同参观立陶宛国会大楼，拜会立陶宛国会副议长莫库奈伊特(Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė)、萨乌达古(Paulius Saudargas)，并会见了国会外交事务委员会主席安芮琪娜(Laima Liucija Andrikienė)等议员。

游锡堃表示， 将努力推动双方签署的贸易投资协议尽快落实。在维尔纽斯期间，游锡堃还将会晤各界友台人士并参访维尔纽斯大学，并且在“立陶宛-台湾论坛”的午餐演讲会发表演说。游锡堃在演说提到，中国一再声称“台湾是中国领土不可分割的一部分”，其实依照国民主权原理与联合国宪章的民族自决精神，台湾人一人一票直选自己的国会及总统，更经历三次政党轮替，早已是主权独立的国家。

同中国驻捷克大使馆一样，中国驻立陶宛代办处对游锡堃的访问表达了抗议。中国驻立陶宛代办处22日发布“发言人评论”指出，立方罔顾双边关係大局，执意邀请游锡堃“台独”顽固分子来立“窜访”，严重侵犯中国国家主权和领土完整，粗暴干涉中国内政，肆意践踏国际法和国际关係基本准则，中方对此表示强烈抗议和坚决反对，敦促立方恪守“一个中国”原则的政治承诺。

对此，立陶宛国会议长希米利特在回应记者提问时表示，立陶宛遵循国际协议与承诺，但作为主权独立国家，可自行决定与谁发展经贸和文化关係。她表示，与游锡堃会面等同立陶宛试图与台湾建立正式的外交关係。

立陶宛副议长莫库奈伊特（Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė）也向媒体表示，面对政局动荡，俄乌战争，民主理念指引下的各方更加应该加强合作。

中国去年因不满立陶宛率先退出中方与中东欧国家的17+1对话机制、允许设立“驻立陶宛台湾代表处”等，将与立陶宛的外交关係降至最低的“代办级”，立陶宛也撤离所有驻中大使馆人员。

据立陶宛经济部门官员透露，立陶宛驻台经贸代表处预定9月12日开幕。游锡堃也确认说，已邀请议长出席在9或10月举行的驻台经贸代表处开幕仪式。