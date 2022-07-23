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阴招：俄罗斯派教师去乌克兰被占领地教课

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2022年2月底，俄罗斯军队入侵乌克兰对卢甘斯克州西维罗多涅茨克的第一次炮击中毁坏的公寓。
2022年2月底，俄罗斯军队入侵乌克兰对卢甘斯克州西维罗多涅茨克的第一次炮击中毁坏的公寓。 © AFP - ANATOLII STEPANOV
作者： 小山
3 分钟

在乌克兰被俄罗斯军队占领的领土上，各家学校正在积极准备开学。在赫尔松、梅利托波尔和马里乌波尔，俄罗斯的教科书已经取代了乌克兰的课本，俄罗斯并且鼓励俄罗斯的教师来这些地区教课。

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据本台报道称，乌克兰战争未停，俄罗斯派教师前往被占领地区。

当玛丽亚收到去卢甘斯克地区教历史的聘请书时，俄罗斯南部一所高中的老师玛丽亚没有犹豫太久。她接受采访说，"我真的不知道他们为什么派老师去那里，但可能是为了提高人的士气。可我是在卢甘斯克这个地区出生和长大的，这就是我很快决定去卢甘斯克教书的原因。"

像这位玛丽亚一样，至少有250名其他教师，还有学校校长，都表示他们准备去被俄罗斯军队占领的地区，在顿巴斯以及赫尔松和扎波里亚地区教课。

据教师联盟的丹尼尔-肯(Daniil Ken)说，愿意到乌克兰被占领土地上工作的，有些人是为了爱国，有些人则是被更好的薪酬承诺所吸引，丹尼尔因安全原因不得不逃离俄罗斯。他说，“在志愿者中，有许多来自达吉斯坦、雅罗斯拉夫尔地区、乌德穆尔特或马里埃尔共和国的教师：提供给他们的工资比他们在这些俄罗斯地区的工资高八到十倍。所以条件非常诱人。另一方面，我感觉他们中的一些人把它看作是美化自己简历的一种方式。”

根据一份可能是不小心被公布的内部文件，一些教师承诺在乌克兰被占领土工作一学年，但许多人的合同只到12月1日。

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