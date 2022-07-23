阴招：俄罗斯派教师去乌克兰被占领地教课

乌克兰/俄罗斯/派教师去乌克兰占领土地教课

在乌克兰被俄罗斯军队占领的领土上，各家学校正在积极准备开学。在赫尔松、梅利托波尔和马里乌波尔，俄罗斯的教科书已经取代了乌克兰的课本，俄罗斯并且鼓励俄罗斯的教师来这些地区教课。

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据本台报道称，乌克兰战争未停，俄罗斯派教师前往被占领地区。

当玛丽亚收到去卢甘斯克地区教历史的聘请书时，俄罗斯南部一所高中的老师玛丽亚没有犹豫太久。她接受采访说，"我真的不知道他们为什么派老师去那里，但可能是为了提高人的士气。可我是在卢甘斯克这个地区出生和长大的，这就是我很快决定去卢甘斯克教书的原因。"

像这位玛丽亚一样，至少有250名其他教师，还有学校校长，都表示他们准备去被俄罗斯军队占领的地区，在顿巴斯以及赫尔松和扎波里亚地区教课。

据教师联盟的丹尼尔-肯(Daniil Ken)说，愿意到乌克兰被占领土地上工作的，有些人是为了爱国，有些人则是被更好的薪酬承诺所吸引，丹尼尔因安全原因不得不逃离俄罗斯。他说，“在志愿者中，有许多来自达吉斯坦、雅罗斯拉夫尔地区、乌德穆尔特或马里埃尔共和国的教师：提供给他们的工资比他们在这些俄罗斯地区的工资高八到十倍。所以条件非常诱人。另一方面，我感觉他们中的一些人把它看作是美化自己简历的一种方式。”

根据一份可能是不小心被公布的内部文件，一些教师承诺在乌克兰被占领土工作一学年，但许多人的合同只到12月1日。