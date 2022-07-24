俄罗斯导弹袭击敖德萨炸灭了非洲企盼乌克兰粮食的希望

非洲/乌克兰/俄罗斯/敖德萨遭炸

在周六俄罗斯轰炸敖德萨港之后，乌克兰和俄罗斯在前一天达成的规定通过黑海出口2000万至2500万吨乌克兰粮食的安全通道的协议如果不是无效，也已经被削弱。这炸灭了非洲国家对企盼粮食进口和化肥价格平静下来的希望。

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本台今天报道，敖德萨遭炸后非洲希望破灭。而此前非洲本可以预期乌克兰-俄罗斯的交易协议会使世界粮食价格下降，特别是小麦的价格。但据商品专家Philippe Chalmin称，敖德萨遭俄军轰炸使非洲大陆的希望受到了质疑。

Chalmin称，“确实，有了协议，价格在逻辑上会趋于下降。但是，在敖德萨港遭俄军导弹轰炸后，价格下降的趋势将停止。” 他说：“显然，乌克兰的粮食明天甚至后天将无法自由平安离开乌克兰港口。”

由于该协议，对俄罗斯化肥的禁运本应取消，这将导致化肥价格下降，由于生产化肥的天然气价格飙升，化肥价格也已经非常昂贵。Philippe Chalmin强调，迫切需要为乌克兰的粮食和化肥建立替代的陆路通道。

据Chalmin认为，"非洲对这些外交行动没有太多希望。在我看来，最好是向欧盟施加压力，以资助陆地运输能力，特别是铁路，将乌克兰的谷物从陆路运出该国，首先运到多瑙河，并能够再从罗马尼亚或保加利亚港口出口。

据研究员表示，非洲国家还必须制定农业政策，减少对粮食的进口依赖。