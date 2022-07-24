朝鲜唱和俄罗斯：指控美国在乌克兰研发生物武器

朝鲜/俄罗斯/乌克兰/美国

朝鲜官方的中央通信社（KCNA）今天称，俄国已经侦查到，美国无视国际公约，在包括乌克兰在内的数十个国家和地区设立了许多的生物实验室。此前，朝鲜2月直指美国政策是乌克兰危机的根源，7 月朝鲜承认乌克兰东部两个亲俄分离区是独立国家。

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据法新社今天报道，俄罗斯3月指控美国在乌克兰研制生物武器，当时遭到联合国的驳斥。朝鲜今天再度就此说法指控美国。朝鲜支持俄国的说法，指控美国在乌克兰研制生物武器

俄罗斯盟友朝鲜2月时直指美国政策是「乌克兰危机的根源」，这个月又承认乌克兰东部两个亲俄分离区是独立国家，导致乌克兰当即宣布与朝鲜断交。

据朝鲜中央通信社（KCNA）今天称，俄国已侦查到，美国无视国际公约，在包括乌克兰在内的数十个国家和地区设立了许多的生物实验室。俄罗斯2月24日入侵乌克兰，3月指控美国资助在乌克兰研发生物武器的研究。美国和乌克兰都否认乌克兰存在旨在生产生物武器的实验室。美国表示，俄国做出这样的指控，是俄国自己可能在运用这项战略的。

负责裁军事务的联合国副秘书长中满泉（Izumi Nakamitsu）在3月时表示，联合国不知道乌克兰有任何生物武器计划。