欧美及联合国都谴责轰炸敖德萨 莫斯科称有军人才精准炸

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯外交发言人周日表示，俄罗斯导弹在前一天摧毁了对乌克兰粮食出口至关重要的敖德萨港的军事基础设施。此前联合国秘书长古特雷斯明确谴责俄罗斯导弹轰炸乌克兰在黑海重要谷物出口港敖德萨。欧洲联盟外交和安全政策高级代表博雷利也抨击俄国导弹袭击并称莫斯科「应受谴责」。前一日，非洲联盟对乌克兰和俄罗斯达成里程碑的谷物输出协议表示欢迎。全球认为乌克兰将得以恢复透过黑海将谷物运输出口，能纾解全球粮食危机。诡异的是，普京昨天告诉土耳其，导弹袭击敖德萨，不是俄罗斯军队干的。

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据法新社今天报道称，俄罗斯承认轰炸敖德萨港口，但说已摧毁乌克兰在敖德萨的军事基础设施。俄罗斯外交部发言人玛丽亚-扎哈罗娃在她的电报群账户上称："Kalibr导弹以高精度的打击摧毁了敖德萨港的军事基础设施。"

该发言人是对乌克兰总统泽连斯基的声明做出回应，泽连斯基谴责说这些打击破坏了与莫斯科对话或谅解的可能性。

敖德萨再遭轰炸，乌克兰指责普京向联合国和土耳其脸面吐啐，破坏了周五签署的关于恢复因冲突而受阻的粮食出口的协议的执行。

不过昨天周六，俄罗斯曾向土耳其否认发射导弹袭击敖德萨。据土耳其国防部长胡鲁西-阿卡尔报告："俄罗斯人告诉我们，他们与这次导弹袭击完全没有关系，俄罗斯正在非常仔细地研究这场轰炸事件，"

据乌克兰空军发言人说，两枚导弹击中了敖德萨港区，另外两枚导弹在到达目标前被乌克兰的防空设施拦截击落。

俄罗斯至此面对所有对乌克兰民用设施以及城市居民区的轰炸袭击的国际指控，均以瞄准了恐怖分子或武装军人为理由辩解。