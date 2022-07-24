泽连斯基：乌克兰人永远不会放弃自己的独立，即使是俄罗斯人也预期其会失败

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）7月24日晚间在发表例行视频讲话中说，在经历了五个月的俄罗斯入侵后，乌克兰将继续尽其所能，对敌人造成尽可能多的损害。他提及，乌克兰将在7月28日首次庆祝乌克兰国家日。

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据了解，此前乌克兰将每年的8月24日作为国庆日，纪念乌克兰1991年8月24日通过的独立宣言。泽连斯基于去年5月签署命令，将7月28日确定为乌克兰国家日。泽连斯基当时解释指出，基辅的建成年份是乌克兰国家的起点，而节日将在7月28日，即“罗斯受洗日”庆祝，以彰显乌克兰的悠久历史。

泽连斯基在周日晚的讲话中说：“一个重要的、具有象征意义的一周明天开始。这一周，我们将在7月28日首次庆祝乌克兰国家日。这是第一次在如此残酷的战争时期庆祝——在战争的第六个月。在顿巴斯的八年战争之后。但我们会庆祝，不顾一切。因为乌克兰人不能被打垮。乌克兰国家日将宣称现在生活的乌克兰人与我们许多代人的联系。乌克兰人的建国经验、我们的文化、我们的身份、乌克兰人的性格都有一千多年的历史。”

泽连斯基说：“现在，在我们的战士的许多功绩中，在我们的人民在战斗中的智慧中，甚至只是在普通乌克兰人关于正在发生的事情的谈话中，我们可以看到，我们可以听到和理解几百年前同样的人物例子。我们可以看到同样的勇敢的例子，同样的生活态度，最重要的是，对乌克兰和敌人的态度。只有那些不了解历史真相和没有感受到历史意义的人才能决定攻击我们。在我们的人民经历了这么多之后，在我们几个世纪以来学到了这么多之后。乌克兰人永远不会放弃自己的独立。他们也不会像以前那样从内部破裂，这已经不止一次了。这一次不会了!”

泽连斯基说：“现在维护团结，为胜利而共同努力是我们大家一定会完成的最重要的国家任务。因此，我们将能够做到前几代人以前无法做到的事情。这适用于我们在这场独立战争中的防御，适用于我们走向一个统一的欧洲，走向欧盟的正式成员，以及我们成为世界上最现代化国家之一的能力。现在没有人会怀疑这一点。只有那些人在争论如何实现这一目标。这将会发生。这是对乌克兰的信心的标志——不仅仅是我们自己的信心。”

泽连斯基说：“甚至占领者也承认，我们会赢。我们在他们的谈话中听到了这一点——一直如此，在他们与亲人联系时告诉他们的内容。因此，我们没有放慢脚步，就像五个月来的每一天一样，我们正在做一切事情，给敌人造成尽可能大的损失，并为乌克兰收集尽可能多的支持。本周将有合作伙伴的重要访问，将有重要的谈判，最重要的是，将有乌克兰立场的进一步推进。在前线，在外交上，在经济上。”

泽连斯基说：“我感谢每一个保卫我们国家的人！我祝愿我们所有的人，所有的乌克兰人，在新的一周里取得丰硕成果。我祝愿我们所有的人，所有的乌克兰人，在新的一周里取得丰硕成果。荣耀归于乌克兰!”