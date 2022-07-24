英保守党党魁竞选周一电视辩论： 苏纳克将抨击特拉斯对华政策软弱

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正在角逐英国保守党党魁的两位候选人之间的首轮电视辩论将于7月25日举行。据多家英国媒体报导，前财政大臣苏纳克(Rishi Sunak)将在此次辩论中抨击其对手，现任外交大臣特拉斯(Liz Truss) 对“中国的邪恶活动和野心视而不见”。他将提出：“中国是对英国最大的长期威胁。”苏纳克和特拉斯当下正在争夺约16万名英国保守党成员的支持，这些成员将在8月初开始投票，选择他们的下一任领导人，作为执政党的领导人，他/她将成为英国下一任首相。

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据英国《金融时报》和《卫报》等媒体报导，苏纳克将在周一的电视辩论中表示，“中国是英国最大的长期威胁”。他还将公布遏制中国软实力的计划，即关闭英国境内所有的30所孔子学院。报导指，苏纳克将在发言期间通过指责担任外相的对手特拉斯和西方领导人“对中国的邪恶活动和野心视而不见”，来对付他在保守党党魁竞选中的最后一名竞争对手，并呼吁建立一个新的“北约式联盟”来制衡中国。

据《金融时报》报导，苏纳克将在讲话中说，“中国代表了本世纪对英国和世界安全与繁荣的最大威胁”，并会提出一系列措施来减少北京在英国的影响力。但特拉斯的支持者们则认为，苏纳克在中国问题上一直“态度软弱”，而且直到最近，他还在任职期间计划举行英中经济财金对话，这是2019年以来的第一次。

苏纳克表示，将禁止孔子学院在英国的所有30个分支机构。他还承诺更严厉地使用新颁布的英国《国家安全和投资法案》，以保护该国的科技初创企业免受中国投资的影响，并建立一个新的“北约式”国际联盟。他还会提出，在军情五处的帮助下，采取行动影响网络安全的国际标准，并帮助英国企业和大学对抗中国的工业间谍活动。

此外，苏纳克表示，进一步举措包括命令英国大学披露任何价值超过5万英镑的外国资金伙伴关系，并审查所有可能“无意中协助”中国试图主导未来技术或可能具有军事目的的英中研究伙伴关系。

报导指，以外交政策鹰派身份参加竞选的特拉斯声称，她比这位前财政大臣更愿意站出来直面北京。特拉斯的盟友指出，今年苏纳克正计划重新启动英中经济财金对话。这位英国前财政大臣的团队说，这项活动在春季就被取消了。

遭受中方制裁的前保守党领袖、伊恩·邓肯·史密斯爵士（Sir Iain Duncan Smith）在回应苏纳克的言论时说：“我有一个简单的问题：在过去的两年里，你去了哪里？”

苏纳克和特拉斯当下正在争夺约16万名英国保守党成员的支持，这些成员将在8月初开始投票，选择他们的下一任领导人，作为执政党的领导人，他/她将成为英国下一任首相。获胜者将在9月5日宣布，届时英国议会的议员们将从夏季休假中返回。

由英国广播公司（BBC）主持的两位候选人之间的第一次电视辩论将于周一举行。据了解，特拉斯将宣布一系列在英国建立“投资区”的计划，这些投资区具有低监管、税收减免和更宽松的规划规则，她声称这将导致建设新一代的示范社区。该政策与苏纳克自己在英国全国各地建立一系列自由港的计划并无二致，也有税收减免和简化的规划程序。

但特拉斯坚持认为苏纳克的计划过于集中，有太多的“自上而下”的控制，对“企业区 ”概念的批评者说，它只是把经济增长从一个地方转移到另一个地方。在特拉斯和苏纳克周末试图在更严厉的移民政策上超越对方之后，关注对华政策的转向和最新的经济政策举措将在周一的辩论中受到关注。

苏纳克暗示他将减少允许进入英国的逃离战争和受迫害的人的数量。特拉斯说，继与卢旺达达成有争议的伙伴关系之后，她将寻求与第三国达成更多协议，以处理在英国提出的庇护申请问题。

公益组织乐施会的政府关系负责人纳德尔（Sam Nadel）说，如果苏纳克赢得竞选，他就必须就接待移民问题表现出领导力。纳德尔说：“像这样残酷的政策不会符合（对首相）这个角色的期望。我们需要更多的援助和安全、合法的途径进入英国。”