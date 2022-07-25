英前财相苏纳克称若出任首相将关闭在英所有孔子学院

英国保守党党魁及首相人选角逐

英国保守党内竞逐党魁以及英国首相职位的争夺进入决战阶段。两名进入最后角逐的候选人现任外交大臣利兹-·特拉斯（Liz Truss）和前财务大臣里希·苏纳克(Rishi Sunak)25日晚间将参加电视辩论。随竞选进入最后阶段，两名候选人竞相提高承诺。苏纳克则在中国问题上展示强硬立场，承诺倘若当选，将关闭在英国的30所孔子学院。

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在与担任外交大臣的特拉斯在电视辩论中直接对垒的前夜，苏纳克24日就中国议题强硬表态。他承诺，倘若他当选，他将关闭英国境内的由中国政府资金支撑的30所孔子学院。

孔子学院在世界各地遍地开花之际，也开始广受诟病，被指责为中国政府的宣传以及间谍工作服务。

苏纳克24日在公报中，谴责中国通过购买石油，“支持俄罗斯对乌克兰的法西斯入侵行动”，并“试图威慑包括台湾在内的周边邻国”。他同时指责中国导致发展中国家陷入无法偿付的债务，借此“攫取这些国家资产或进行外交威胁”。在人权问题上，他谴责中国政府对国民实行关押和洗脑，尤其是在新疆和香港。

苏纳克做出了一系列承诺。除关闭孔子学院外，还承诺阻止中国控制英国高等学府，承诺帮助企业及公共机构加强网络安全。他还提议创立一个像北大西洋公约组织那样的国际联盟，以应对来自中国的高科技攻击，支持英国国内情报部门军情五处帮助企业和大学应对中国工业间谍活动，阻止中国购买一些关键领域的企业等等。

有观察人士估计，在周一晚间的电视辩论中，苏纳克可能会攻击其竞选对手利兹-特拉斯在中国问题上立场不够坚决。

在鲍里斯-约翰逊宣布辞职前先行辞职的里希-苏纳克是英国印度裔移民后代。担任财政大臣期间他因面对新冠疫情重创而承诺要不惜代价支撑英国经济走出困局而获得了“不惜代价”的绰号。在中国议题上，支持英国退出欧洲联盟的苏纳克此前曾表示，英国退出欧盟后应当更多发展与中国的关系，他强调改善中英贸易关系的重要性。

保守党20多万党员8月5日至9月2日间邮寄投票。结果将于9月5日揭晓。胜出者将成为保守党新党魁，自动成为首相人选。目前的党内民调显示，他的竞争对手利兹-特拉斯的支持率明显领先。