法总统府：马克龙和沙特王储要加强合作，减轻俄乌战争对世界影响

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法国总统府7月29日发表声明称，总统马克龙和沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼在巴黎举行会谈后，双方同意加强合作，以努力“缓解”俄乌战争所带来的影响，这标志着这位沙特领导人在与西方国家的外交中的进一步恢复。

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在俄罗斯入侵乌克兰造成的全球能源危机的背景下，与本月早些时候访问利雅得的美国总统拜登一样，马克龙一直渴望从这位事实上的沙特领导人那里获得额外的石油产量。

法国总统府周五通过声明就两国首脑会谈的结果介绍称：“法兰西共和国总统和沙特阿拉伯王储对加强沙特阿拉伯王国和法国之间的交流表示欢迎。他们表示希望深化两国之间的关系，继续合作以应对区域和全球挑战，特别是应对全球变暖及其后果。”

法方声明称：“共和国总统（马克龙）对俄罗斯在乌克兰的侵略战争、其对平民人口的灾难性影响及其对粮食安全的影响深表关切。共和国总统和沙特阿拉伯王储强调需要找到摆脱冲突的方法，并加强合作以减轻冲突对欧洲、中东和世界的影响。在这方面，共和国总统强调了继续与沙特阿拉伯进行协调的重要性，以使欧洲国家的能源供应多样化，并介绍了促进全球粮食安全的‘粮食和农业韧性行动’（FARM）倡议。”

法方表示：“共和国总统和王储回顾了他们对近东和中东安全与稳定的共同承诺，并表示他们希望继续共同努力以实现紧张局势的持久缓和。关于旨在重返伊朗核协议的谈判问题，共和国总统强调，伊朗需要抓住提供给它的机会，在仍有时间的情况下重返《联合声明》。继去年8月举行的巴格达会议之后，共和国总统重申了法国对任何旨在促进对话和区域一体化进程的承诺。”

爱丽舍宫指出，马克龙重申他对叙利亚北部停火的承诺，以及在这方面需要防止任何可能破坏国际联盟打击“伊斯兰国”的努力的单边行动。法方表示：“关于也门战争问题，共和国总统欢迎沙特阿拉伯为支持在联合国主持下的全面和包容的政治解决方案所做的努力，并表示希望延长停战期。双方还讨论了中东地区的局势。共和国总统表达了他的关切。他表示愿意为实现公正和持久的和平以及恢复巴勒斯坦和以色列人之间的对话而努力。”

在双边关系方面，法方称：“沙特王储和总统同意发展和深化两国的伙伴关系。在我们庆祝双边防务合作建立40周年之际，共和国总统和王储讨论了如何继续协调打击恐怖主义和维护安全，特别是海上安全。”

由于本·萨勒曼涉嫌在2018年谋杀《华盛顿邮报》记者卡舒吉(Jamal Khashoggi)的事件中发挥重大作用，马克龙与他的此次会面令人权团体感到愤怒，并加以谴责。两个非政府组织利用他对巴黎的访问，对酷刑和强迫失踪的共犯提出了申诉。两个非政府组织还利用本·萨勒曼对巴黎的访问，以酷刑和强迫失踪共犯的罪名对他在当地法院提出了诉讼。

就在他们会面的数小时前，卡舒吉生前的未婚妻哈蒂丝（Hatice Cengiz）周四用法语发给法新社的一份声明中说：“我对埃马纽埃尔·马克龙以所有的荣誉接待我未婚夫的刽子手感到丑恶和愤怒。”

哈蒂丝在推特上写道：“我的未婚夫的刽子手在爱丽舍宫被隆重接待，我对此感到震惊和愤怒。这是个耻辱!”法国总统府周五发表的声明中则间接提及：“在法国和沙特阿拉伯之间的信任对话框架内，共和国总统谈到了阿拉伯（地区）的人权问题。”

由于欧洲国家迫切需要寻找新的化石燃料来源，以取代失去的俄罗斯进口能源，这位中东最强大的王位继承人再次受到了青睐。周五离开巴黎时，本·萨勒曼在沙特外交部网上发布的一份声明中表示，他“对热情的接待和款待表示最深切的感谢和感激。”