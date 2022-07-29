英防相表态支持特拉斯接任首相 特拉斯：若当选将成为乌克兰最伟大的朋友

英国/政治/乌克兰

在英国保守党内颇具人气的防务大臣本·华莱士（Ben Wallace）日前在《泰晤士报》撰文表示，支持他的同事、现任外交大臣特拉斯（Liz Truss）成为新的保守党党魁，即英国下一任首相。华莱士称赞特拉斯“真实、诚实和富有经验”，并且具有担任首相所需要的“诚信”。特拉斯则承诺，她在接任首相后将成为乌克兰的“最伟大的朋友”，并称一旦当选，她将立即致电乌克兰总统泽连斯基，以示支持。

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曾一度被认为是接任现任首相约翰逊（Boris Johnson）理想人选的本·华莱士在接受英国天空新闻台采访时表示，特拉斯在支持国防和安全方面的表现是“非常一致的”。本·华莱士说：“我是国防部长，我想找到一个将为该部门做正确事情的候选人，并认识到我们每天面临的威胁是非常真实的，而且正在增长，它们需要得到适当的资助。我们不能只是假装它们会自己消失。”

本·华莱士指出：“所以我看了他们的表现，我看了他们在竞选中的表现，但我也了解他们两位。”本·华莱士补充说：“我在内阁中与财政大臣（里希·苏纳克）和丽兹·特拉斯都共事了两年。因此，你知道，对我来说，重要的是找出我认为合适的人选来带领我们前进。”

本·华莱士说：“所以，你知道，我了解丽兹。她非常直接，她很真实，你看到的就是你得到的。但她在支持国防和安全方面也一直非常一致，她阅读和我同样的情报报告。所以我觉得这是（值得）支持的正确人选。”

本·华莱士表示，就特拉斯的为人而言，“所见即所得”是英国公众当下需要的品质。他继续说：“还有，非常重要的一点是，她在政府中的经验令人难以置信。”本·华莱士说：“她是唯一一个在财政部担任过近两年财政部首席秘书的候选人。那是二把手。该职务参加内阁。这是令人难以置信的重要。（是）国家的簿记员，她在财政部做了这项工作。”

本·华莱士在谈到特拉斯的履历时说：“她当时是参与国际贸易，负责谈判贸易协议，现在她是外交大臣。”他补充说：“那是一种广泛的经验，我担心里希没有（这样的经验）。是的，他一直在财政部工作，但他没有那么广泛的经验。”

就新首相的上台是否会影响英国对乌克兰的支持问题，特拉斯表示，如若当选她将与盟国合作，向乌克兰提供更多的武器和人道主义援助。她通过一份声明表示：“作为首相，我将成为乌克兰最大的朋友——追随鲍里斯·约翰逊的脚步，完全致力于确保普京在乌克兰失败并遭受战略失败，并确保俄罗斯在未来受到限制。”

特拉斯强调：“这场冲突岌岌可危，现在不是对一个令人震惊的独裁者作出让步和妥协的时候......我是英国人民在乌克兰问题上可以信任的候选人，他们可以信任我捍卫我们在国内和国外的自由。”

此外，特拉斯宣称，若她当选首相，将通过让英国与其他英联邦国家建立更牢固的贸易关系，来应对中国“一带一路”影响力的扩张。她的竞选团队说，特拉斯认为，英联邦是“不包含俄罗斯或中国的最大国家集团”，在地缘政治中发挥着越来越重要的作用。