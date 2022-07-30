乌东战俘营遇袭造成数十名乌军战俘伤亡 欧盟：最强烈地谴责俄军及其代理人的暴行

俄罗斯/乌克兰/欧盟

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）7月29日表示，由分裂主义分子控制的乌东部地区一所监狱的袭击导致至少50名战俘死亡。他谴责这是“俄罗斯人蓄意的战争罪行”。稍早时，俄国防部则宣称是乌军对该监狱进行了火炮打击，造成53名乌方战俘死亡，75人受伤。俄国防部说，这些战俘包括之前受困于马里乌波尔亚速钢铁厂的乌军。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）当天通过声明表示，欧盟最强烈地谴责俄武装部队及其代理人的暴行，“这些不人道、野蛮的行为严重违反了《日內瓦公约》及其附加议定书，构成了战争罪行。”

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据了解，乌东顿涅茨克附近的奥列尼夫卡（Olenivka）监狱被用来关押几个月前在马里乌波尔抵抗俄军进攻的亚速钢铁厂的乌军官兵。泽连斯基在周五晚的例行视频讲话中表示：“我今天听到了关于占领者袭击顿涅茨克地区奥列尼夫卡的报道。这是俄罗斯蓄意的战争罪行，是对乌克兰战俘的蓄意的大规模谋杀。超过50人死亡...”

泽连斯基说：“当（马里乌波尔亚）亚速钢铁厂的保卫者离开工厂时，联合国和红十字国际委员会充当了我们士兵的生命和健康的保证人。乌克兰武装部队、安全局、主要情报局和乌克兰最高拉达的代表发表了一份联合声明，将联合国和红十字会作为有关亚速钢铁厂保卫者的协议的担保人。我支持这一声明。现在，担保人必须做出反应。他们必须保护数百名乌克兰战俘的生命。”

泽连斯基说：“而我自己补充说：应该在法律上明确承认俄罗斯是恐怖主义的赞助国。我特别向美国呼吁需要一个解决方案，现在就需要。俄罗斯已经用无数次恐怖袭击证明，其是当今世界上最大的恐怖主义来源。这是一个事实。乌克兰外交官将有关俄罗斯袭击奥列尼夫卡的信息带到了国际最高层。联合国安全理事会已经被告知。国际关系中的所有参与者都将知道真正发生了什么。俄罗斯将无法对任何人撒谎。”

乌克兰军方称，爆炸发生在奥列尼夫卡工业区内，在一个新建造的专门用于关押从亚速钢铁厂带走的乌军战俘的建筑中。据悉，乌克兰检察官办公室已经对奥列尼夫卡袭击事件展开调查。该机构在一份声明中说，审前的初步数据显示，“占领国对顿涅茨克地区沃尔诺瓦哈市区临时被占领的奥列尼夫卡村的第120号刑罚区领土进行了打击”。

乌军总参谋部在一份声明中说，“乌克兰武装部队没有在奥列尼夫卡定居点地区发动导弹和炮击”，并指责俄军“对顿涅茨克州奥列尼夫卡定居点的一个惩教机构进行了有针对性的炮击，那里也关押着乌克兰囚犯”。该声明说，乌克兰武装部队“从来没有进行过也没有在进行对民用基础设施的炮击，特别是战斗人员可能作为战俘被关押的地方。”

乌军总参谋部说：“俄罗斯占领者追求他们的犯罪目标——指责乌克兰犯有‘战争罪’，以及掩盖对战俘的酷刑和处决”。该部门表示：“所谓乌克兰武装部队对民用基础设施和居民的炮击是赤裸裸的谎言和挑衅，其责任由俄罗斯承担。”

乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksiy Reznikov）在推特上写道：“俄罗斯对奥列尼夫卡监狱的炮击是乌克兰的卡廷惨案。对乌克兰战俘的酷刑和杀戮违反了《日內瓦公约》。俄罗斯是一个顽固的恐怖主义国家，必须在战场上击败。”

俄罗斯国防部则在一份声明中称，“基辅政权故意进行血腥挑衅”，并声称乌军使用美制“海马斯”多管火箭炮系统对顿涅茨克奥列尼夫卡定居点的一处监狱进行打击，造成“40名乌克兰战俘被杀，75人受伤。此外，隔离病房的8名员工受到不同程度的伤害”。

国际方面，欧盟外交事务领导人博雷利通过声明指出：“俄罗斯对乌克兰及其人民正在进行的非法和无理的侵略战争每天都带来更多可怕的暴行。据报道，今天在乌克兰东部的奥列尼夫卡，俄罗斯杀害了数十名乌克兰战俘，包括马里乌波尔的亚速钢铁厂的保卫者，他们向俄罗斯投降，在5月被红十字会登记，并根据国际人道法受到俄罗斯的法律保护。今天，亲克里姆林宫的社交网络上广泛分享了令人震惊的视频证据，其中俄罗斯士兵对一名乌克兰战俘实施了令人发指的暴行。”

博雷利表示：“欧盟最强烈地谴责俄罗斯武装部队及其代理人的暴行。这些不人道、野蛮的行为严重违反了《日內瓦公约》及其附加议定书，构成了战争罪。战争罪和其他严重违法行为的肇事者，以及负责任的政府官员和军事代表，将被追究责任。欧洲联盟积极支持采取一切措施，确保对俄罗斯侵略乌克兰期间侵犯人权和违反国际人道主义法的行为进行问责。”

据了解，红十字国际委员会已提出要求进入遇袭监狱，“以确定袭击发生时现场所有人员的健康和状况”。红十字国际委员会在一份声明中说：“我们现在的首要任务是确保伤员得到拯救生命的治疗，并确保以有尊严的方式处理那些丧生者的尸体。”