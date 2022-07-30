前竞选劲敌表态支持，特拉斯被看好将成为下任英国首相

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英国议会下议院外交事务专责委员会主席图根哈特（Tom Tugendhat）7月29日在《泰晤士报》撰文表示，支持其前竞选对手、现任外交大臣丽兹·特拉斯（Liz Truss）成为新的保守党党魁，即英国下一任首相。在保守党内颇具人气的英国国防大臣本·华莱士（Ben Wallace）日前也已表态支持特拉斯当选。坊间，英国博彩交易所Smarkets的数据显示，前财政大臣里希·苏纳克（Rishi Sunak）成为下一任首相的机会已经缩减到10%，特拉斯当选首相的几率被评为89.29%。

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图根哈特此前在英国保守党党内于7月7日举行的第三轮选举中遭到淘汰。他在周五发表于《泰晤士报》的署名文章中写道：“在听取了争论和看到了思想斗争之后，我支持丽兹·特拉斯。毫无疑问，这场竞赛还有更多的曲折，但她已经展示了我对一个领导人的期待。这不是一场考试，而是对价值观和能够改变我们国家的方法的测试，为我们的人民提供服务，并保护我们免受海外威胁。”

图根哈特说：“这对任何人都是一个很大的要求，但在最近几年的分裂之后，这是一个巨大的挑战。这就是为什么我们需要从基础做起。我们需要一位领导人来团结保守党。很明显，丽兹可以做到这一点。两位候选人都有巨大的素质和许多才能，但我们需要一位具有外交经验的领导人，以建立联盟并保持我们国家的安全。世界正变得越来越具有挑战性，国外失败的代价在国内正被强烈感受到。不断上涨的燃料价格使我国各地的家庭陷入困境，这给国内带来了痛苦。我们知道我们需要答案，现在。这就是盟友发挥作用的地方。作为外交大臣，丽兹一开始就有一个巨大的优势。她可以让我们的声音发挥作用。”

图根哈特说：“随着水银创下历史新高，冬天似乎离我们很远，但现实是，如果没有帮助，许多家庭将恐惧地注视着圣诞节。这就是为什么这是关于税收和信任的问题。我们需要记住谁才是我们经济的真正负责人。经营我们的公司和创造财富的不是财政部。而是人民。在我国各地，数以百万计的人每天早上起床，聚在一起，全身心地投入到建设一个有效的英国。丽兹的经济计划建立在真正的保守党原则之上，即低税、精简国家和大胆的供应方改革。在增长乏力和能源价格上涨的时候，我们拥有70年来的最高税收负担，这是不对的。”

图根哈特表示：“推动我们整个经济成本的燃料已接近历史高点，而这还是在俄罗斯将其作为冬季武器之前。我们需要看到我们可以控制的部分——减税以帮助家庭。我们需要向盟友伸出援手，帮助确保符合道德规范的能源供应。如果我们不在我们的政府和我们的政党中重建信任，我们就无法实现。我们需要一个坚定的领导人。”

图根哈特说：“丽兹在国内和国外都一直坚持英国的价值观。在她的领导下，我毫不怀疑，我们将坚定地采取行动，使这个国家更安全、更有保障。”

据英国天空新闻台报导，苏纳克最初是此次英国保守党党魁竞选中的领跑者，在前几轮投票中赢得了最多的议员支持。但民意调查显示，特拉斯在该党党员中更受欢迎，他们将最终决定谁将成为新任党魁和下任首相。尽管被外界看好，特拉斯坚持认为，她对自己的前景“一点也不自满”。当被问及她是否有信心现在将赢得竞选时，特拉斯说，她正在“为全国的每一张选票而奋斗”。

据彭博社报导，根据英国博彩交易所Smarkets的数据，苏纳克成为下一任首相的机会已经缩减到10%，特拉斯被评为89.29%，而其他可能甚至没有1%的机会。据了解，两位竞争者都必须经历12场全国范围内的拉票活动。新任保守党党魁的结果将于9月5日公布。