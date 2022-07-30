教皇方济各再度回应退休问题

提前退休的可能

在结束加拿大行程之际，教皇方济各于当地时间7月29日表示，如果他觉得自己的健康状况无法胜任工作，他将考虑退休，但目前尚无这一想法。

广告 继续浏览后续

据英国广播公司30日报道，方济各29日在离开加拿大返回罗马的飞机上再次谈及自己的退休问题时说：“改变教皇不是灾难，也不是禁忌。”

“（退休的）大门是敞开的，这是一个正常的选择，”方济各接着表示：“但直到今天我还没有敲过那扇门，我目前没有感到考虑这一问题的必要性，但这并不代表两天后我不会重新开始考虑它。”

当地时间7月24日，方济各从罗马启程赴加拿大进行为期6天的忏悔之旅，以亲自向加国受虐的原住民幸存者道歉。当地天主教会经营的寄宿学校曾虐待原住民长达数十年，该丑闻被加拿大全国真相与和解委员会称为“文化种族灭绝”。

访问加拿大期间，方济各由于膝盖疼痛十分依赖拐杖和轮椅行动。最近几周，教皇还因膝盖问题推迟了原计划于7月初进行的非洲之行，其健康问题重新引发了人们对他可能退休的猜测。

方济各7月初在其梵蒂冈的住所接受路透社采访时曾否认将因病退休的传闻，他目前没有考虑这一问题。另据法新社7月4日报道，方济各可能在从加拿大回来后前往俄罗斯和乌克兰调停，时间定在7月下旬。