法国将全面推行禁止商店敞着门开空调

节能

由于俄罗斯对欧洲天然气供应的限制，法国不得不想办法节约能源。政府的目标是两年中减少10%的能源消耗量。

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俄罗斯对欧洲天然气供应锐减，令欧洲大陆面临入冬暖气供应不足的窘境。法国环境部长贝舒(Christophe Béchu)宣布，将通过两项法令，减少法国能源消耗。

这两项法令包括：禁止商家在凌晨1点至6点之间开招牌灯和展示橱窗的照明设备；禁止商家在营业期间，在开空调的同时需要关闭商业大门。自夏初以来，法国包括布雷斯堡、里昂、贝桑松和巴黎在内的多个城市发布了市政法令，要求开空调的商店不能敞开门营业，法国政府希望将这一地方措施推广到全国。

新的法令将在9月份生效，违反规定的公司将面临150-750欧元的罚款。

法国能源转型部长帕尼耶-鲁纳歇：“这是以最简单和最有效的方式，管理我们的电力和天然气消耗。通过这个节能计划，我们可以节省大量的天然气、燃料和电力。”

法国总统马克龙此前曾警告，法国需要为全面切断对俄罗斯的天然气依赖做准备，包括对能源密集型行业实行配给制。但这样做势必进一步推高通膨水平，并可能使欧盟陷入经济衰退。