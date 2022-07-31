普京：俄海军将配备“锆石”高超音速巡航导弹

“锆石”高超音速巡航导弹

31日上午11点，俄罗斯圣彼得堡举行水上阅兵活动，纪念俄罗斯海军成立326周年。总统普京31日宣布，该国海军很快将配备“锆石”高超音速巡航导弹，年底前该导弹将被部署在北方舰队的新护卫舰上。

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普京还表示，“锆石”高超音速导弹将在几个月内装备部队，它的部署区域将根据俄罗斯的安全利益来选择。

普京表示，俄罗斯将确保通过一切手段保护其海上边界，俄罗斯海军已经准备好对任何侵犯俄罗斯主权和自由的行为作出回应。被他誉为“海上强国”俄罗斯要戒备大西洋联盟向俄罗斯边界扩张。普京表示，海上主要威胁来自“美国主导海洋的战略”。

讲话并没有提及乌克兰，同时表示要“在黑海和亚速海加强俄罗斯的地缘政治地位”。

俄罗斯国防部5月28日表示，俄罗斯成功测试了“锆石”高超音速巡航导弹，射程约1000公里。视频显示，该导弹从巴伦支海的一艘船上发射，精确地打击了白海的一个目标。

据报道，这些高超音速武器的行进速度是音速的9倍，俄罗斯在过去一年中曾在军舰和潜艇上进行过多次“锆石”导弹试射。

1696年，沙皇彼得大帝着手组建海上舰队，这被认为是开创了俄罗斯海军的历史。1939年，苏联确定每年7月的最后一个星期日为海军节。俄罗斯海军是俄武装力量的重要组成部分，包括一些新式舰艇在内的武器也会选择在海军节上亮相。