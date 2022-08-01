辞职离开俄罗斯数月后 俄“寡头之父”丘拜斯在西欧被紧急送医

俄罗斯/政治/乌克兰

据《纽约时报》7月31日报导，前俄罗斯总统特使阿纳托利·丘拜斯（Anatoly Chubais）当天突发疾病被紧急送医，正在西欧国家的一个医院内接受重症监护，目前“情况糟糕”。在俄罗斯今年2月入侵乌克兰后，担任俄总统可持续发展问题特使的丘拜斯宣布辞职，并离开了俄罗斯。在离开俄罗斯4个月后，其妻子斯米尔诺娃（Avodtya Smirnova）透露，丘拜斯的手和腿突然变得麻木，他被诊断为患有罕见的吉兰-巴雷综合征，“情况很糟糕。”

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报导称，现年67岁的丘拜斯亲口告诉俄罗斯著名主持人克谢尼娅·索布恰克（Ksenia Sobchak），他被诊断出患有罕见的吉兰-巴雷综合征。据克谢尼娅·索布恰克的新闻频道报道，身着“化学防护服”的专家对丘拜斯突然发病的房间进行了检查，警察还询问了所有目击者。

据了解，吉兰-巴雷综合征是一种罕见的疾病，会导致身体免疫系统攻击神经。首先出现的症状通常是四肢无力和麻刺感。目前尚不清楚导致吉兰-巴雷综合征的确切原因。但是三分之二的患者报告在此前六周有感染症状。这些感染症状包括呼吸道或胃肠道感染或寨卡病毒感染。

据世界卫生组织的信息介绍，大多数吉兰–巴雷综合征患者，即使最严重的病例也能完全恢复。吉兰–巴雷综合征的重症病例并不常见，但可能导致近乎完全瘫痪。吉兰–巴雷综合征可能危及生命。吉兰–巴雷综合征患者应当得到治疗和监测，有些可能需要重症监护。治疗包括支持性护理和一些免疫疗法。

报导指，丘拜斯目前的位置没有被披露。外界还不清楚丘拜斯发生了什么，尽管他突然患病的消息引起了人们对克里姆林宫的诸多反对者在过去被下毒的一系列事件的联想。

“我刚和阿夫多季娅聊过，病情很不稳定，情况变得很糟糕，突然手臂和腿开始出现问题，”俄主持人克谢尼娅·索布恰克7月31日深夜在社交平台透露了这一消息。不过，她表示丘拜斯自称“被诊断为格林巴利综合征，正在欧洲的一家诊所住院。病情适中，稳定。”

据彭博社3月23日引述两名知情人士的话报导，丘拜斯因反对普京发动的对乌侵略战争而辞职，并已离开俄罗斯。曾在叶利钦时期担任俄联邦第一副总理、总统办公厅主任、财政部长等要职的丘拜斯也因此成为了，在入侵乌克兰问题上与克里姆林宫决裂的最高级别在职官员。

3月23日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫确认，俄总统可持续发展问题特别代表丘拜斯自愿辞去该职务，并表示“他是否离开俄罗斯是他的私人事务”。

丘拜斯曾在1991至1994年担任俄联邦国有资产国家管理委员会主席，并随后在叶利钦政府中担任要职，负责俄罗斯的私有化，对苏联解体后向俄罗斯引入市场经济和私有制产生重要影响，被称为俄罗斯“私有化之父”。此外，他还是俄总统普京的“伯乐”之一，是普京进入叶利钦担任总统的克里姆林宫的“引路人”。

普京和丘拜斯曾在普京“恩师”阿纳托利·索布恰克（Anatoly Sobchak）身边共事。在普京辞任圣彼得堡市第一副市长后，时任俄总统办公厅主任丘拜斯将普京带进了克林姆林宫，任命其为俄罗斯总统办公厅总务局副局长。正因如此，普京才有了和叶利钦直接接触的机会。

透露丘拜斯突发疾病被送入医院消息的女主持人克谢尼娅·索布恰克则是阿纳托利·索布恰克的二女儿。