首艘乌克兰运粮船预计周三抵达土耳其

乌运粮船

土耳其国防部表示，俄罗斯入侵乌克兰后的首艘乌克兰运粮船于8月2日抵达土耳其海岸。这艘挂塞拉利昂旗的“拉佐尼号”货轮装载着2.6万吨玉米正在从乌克兰港口城市敖德萨驶往黎巴嫩。

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根据7月底达成的恢复乌克兰粮食出口以应对全球粮食危机的协议条款，这艘货轮将先在伊斯坦布尔停泊，接受一个特别联合协调中心工作人员的检查，以确定该船没有搭载武器或其他非粮食物品。

这个中心的工作人员包括来自乌克兰、俄罗斯、土耳其以及联合国的官员，这也是达成协议的四方。

联合国秘书长安东尼奥∙古铁雷斯（Antonio Guterres）星期一表示，“拉佐尼号”货轮“搭载着两种紧缺的商品：玉米和希望。世界上数以百万计依赖乌克兰港口的顺利运营而让他们的家人有饭吃的人的希望”。

他补充说，“今天我们在敖德萨看到的只是一个重要起点，它也必须是给全球粮食市场带来缓解和稳定的许多商船中的第一艘。”

古铁雷斯表示，“确保粮食、化肥和其他粮食相关物品以合理价格供应给发展中国家是紧要的人道主义事情。濒临饥荒的民众需要这些协议得以奏效以便活命。”

作为恢复粮食出口计划的一部分，古铁雷斯表示，联合国的世界粮食计划署将很快采购三万公吨的乌克兰小麦，并使用联合国承租的一艘货船将其运出乌克兰。

运粮协议要让货轮从乌克兰南部的港口安全穿越俄罗斯入侵乌克兰之后就一直控制的黑海水域。

乌克兰总统弗拉迪米尔∙泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在星期一晚的例行视频演说中说，第一艘运粮船的启运是“有可能阻止世界粮食危机恶化的第一个积极信号。”

但是，他认为应该监视好俄罗斯，以确保其遵守协议的条款。

“我们不能存有俄罗斯一定会停止试图破坏乌克兰出口的幻想，”他说。

克里姆林宫发言人德米特里∙佩斯科夫（Dmitry Peskov）星期一向记者表示，首艘粮船启运“非常正面”，而且有助于测试“伊斯坦布尔谈判达成的机制”。

同在星期一，乌克兰国防部长阿列克谢∙列兹尼科夫（Oleksiy Reznikov）表示，基辅接收了更多来自美国的精确打击火箭炮系统。乌克兰认为美制的海玛斯多管火箭炮系统对协助乌方阻止俄罗斯在乌东地区的进犯起了很大作用。

列兹尼科夫将这些军援称为“对北约东翼安全的又一笔投资，以及对欧洲民主的支持。”他在推特上感谢美国总统乔∙拜登、国防部长劳埃德∙奥斯汀（Lloyd Austin）以及美国人民。