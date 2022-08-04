前竞选对手支持特拉斯出任英国下任首相：她是撒切尔和里根特质的精华

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英国前卫生大臣赛义德·贾维德（Sajid Javid）8月3日在《泰晤士报》撰文表示，支持其前竞选对手、现任外交大臣丽兹·特拉斯（Liz Truss）成为新的保守党党魁，即英国下一任首相。由民间网站“保守党之家”（ConservativeHome）周三发布的一项针对保守党成员的最新民调显示，特拉斯目前最有可能成为英国下一任首相，58%的受访者支持她。

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继英国国防大臣本·华莱士、英国议会下议院外交事务专责委员会主席图根哈特（Tom Tugendhat）和贸易政策国务大臣彭妮·莫当特（Penny Mordaunt）后，曾担任英国卫生大臣及财政大臣的赛义德·贾维德周三公开表示，支持特拉斯接任首相一职。这使特拉斯在成为英国保守党党魁和新任首相的路上更进一步。

赛义德·贾维德在这篇题为：“丽兹·特拉斯是撒切尔和里根（特质）的精华”的文章中写道：“即使按照近几年的标准，我们的政治也在以非同寻常的速度发展。但是，如果认为一旦有了新的领导人，这种速度会在9月份突然放缓，那就错了。”

赛义德·贾维德称：“对新首相的直接考验将是，第一，他/她能否重新团结党内；第二，恢复目标感，用一个大胆的保守党政策议程向公众展示我们正在迎接我们时代的挑战。这场竞争有时是伤痕累累和不愉快的，但有两位非常可信的候选人已经通过它产生了。经过仔细考虑，我清楚地知道，丽兹·特拉斯最能通过这些考验。”

赛义德·贾维德称：“我第一次见到丽兹是在20世纪90年代，当时我们都是刘易舍姆（地区）的政党活动家，自从2010年当选以来，我们一起在三位首相的内阁中任职。虽然这种广泛的经验对于从第一天起就开始工作至关重要，但我也看到，在政府工作的时间并没有使丽兹的注意力和挑战现状的意愿变得迟钝。”

赛义德·贾维德称：“下一任首相将面临艰难的繁杂事务——从大流行病的恢复到停滞不前的生产力和不断增长的政府的压力。最重要的是，他/她必须有一个令人信服的计划来解决通货膨胀问题，帮助家庭解决生活费用。而且，他/她必须在这样做的同时，密切关注中国和俄罗斯对西方的战略挑战。”

赛义德·贾维德称：“应对这些挑战，首先要解决经济问题，这就是为什么在这次竞选开始时，我把重点放在提出一个新的经济计划上。保守派一直相信财政纪律——我在财政紧缩时期曾在财政部任职，后来担任财政大臣，我在我们的最后一份宣言中为强有力的财政规则而奋斗。但我们现在所处的环境需要一种新的方法。”

赛义德·贾维德表示：“从长远来看，我们更有可能通过改善趋势增长来实现财政的可持续性。只有让增长恢复到金融危机前的水平，我们才有希望支持人们正确期待的高质量的公共服务。有些人声称，只有在我们有了增长之后才能减税。我认为恰恰相反，减税是增长的先决条件。当然，我们需要的不仅仅是这些，特别是重大的供应方改革，但现在减税是必不可少的。政府中没有无风险的选择。然而，在我看来，不减税会有更大的风险。”

赛义德·贾维德称：“距离下一次大选只有两年时间，存在一种诱惑，那就是‘化繁为简’，为了长期的国家利益而避免任何短期的政治痛苦。我们必须拒绝这种做法。作为一个国家，我们正在梦游般地进入一个大政府、高税收、低增长的社会民主模式，这有可能使我们在2030年代成为一个中等收入经济体，并丧失全球影响力和权力。”

赛义德·贾维德说：“这意味着（需要）深远的改革，从医疗保健到教育，从住房到区域增长。这意味着要充分利用我们的脱欧机会——取消或修改欧盟法律，达成更多的贸易协议。如果我们能够以大胆的议程更新我们的政府，保守党仍然可以在下一次大选中击败工党、自民党和苏格兰民族党——证据表明，丽兹是最适合这样做的候选人。”

赛义德·贾维德表示：“作为一个时髦的大学生，我的书房墙上曾经挂着我最喜欢的两个保守派的肖像：撒切尔和里根。撒切尔派的领导人有其存在的意义——头脑清晰、财务严谨。也有（需要）里根派的时代——热爱自由、阳光和乐观。我们的党和我们的国家现在需要这两种本能的最佳组合。”

据英国天空新闻台最新报导，特拉斯在争取成为下一任保守党党魁的过程中获得了新的助力，因为她和竞争对手、前财政大臣里希·苏纳克（Rishi Sunak）准备在周四晚参加新一轮的电视辩论。

由民间网站“保守党之家”（ConservativeHome）周三发布的一项针对保守党成员的最新民调显示，特拉斯目前最有可能成为英国下一任首相，58%的受访者支持她。这是不到24小时内的第二次民意调查，表明特拉斯与苏纳克之间的差距正在扩大。

面对民调领先优势，特拉斯则向支持者们表示，她“不认为任何事情是理所当然的”，而苏纳克的支持者、保守党议员梅尔·斯特里德（Mel Stride）说，“结果仍然未定”。梅尔·斯特里德告诉天空新闻说：“我们知道，通过我们的议会议员在其成员中的工作，里希的位置比许多人想象的要强得多。”

不过，英国网站YouGov周二公布的一项针对保守党成员的民意调查也显示，特拉斯在保守党党魁的竞选中对苏纳克的领先优势扩大到34个百分点。

YouGov网站为《泰晤士报》进行的这项调查发现，60%的保守党成员当下表示，他们将投票给外交大臣特拉斯，以接替约翰逊（Boris Johnson）担任首相，而前财政大臣苏纳克只有26%的支持率。对此，特拉斯竞选团队的一位发言人说，民意调查显示，“丽兹对英国的愿景正在引起（保守党）成员的共鸣。”