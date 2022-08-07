美国预计将再向乌克兰提供10亿美元军援 瑞典宣布将在英国训练乌克兰士兵

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据路透社引述三位知情人士的话报导，美国政府对乌克兰新一笔安全援助预计为10亿美元，是迄今为止最大规模的对乌安全援助计划，内容包括“海马斯”（HIMARS）火箭炮弹药和装甲医疗运输车等。该方案预计最早将于周一宣布，并将增加美国自2月24日俄罗斯入侵以来，已经给予乌克兰的约88亿美元的军事援助。

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这些匿名的官员介绍称，美国总统拜登（Joe Biden）尚未批准新一笔军援计划。他们提醒说，在拜登最终签署命令之前，军援金额和援助内容可能还会改变。但如果以目前的形式签署，10亿美元的对乌军援将用于“海马斯”（HIMARS）、挪威先进地对空飞弹系统（NASAMS）地对空导弹系统弹药和多达50辆M113装甲医疗运输车的采购。白宫拒绝对该计划发表评论。

在新的一揽子援助计划公布前，美国国防部最近决定允许受伤的乌军人员在德国拉姆施泰因空军基地附近的一家美军医院接受治疗。上周一，五角大楼还宣布了另一项对乌军援计划，价值高达5.5亿美元，亦包括为“海马斯”火箭炮提供额外的弹药。

报导指，新的援助计划将根据总统拨款权（PDA）提供资金，根据该授权，拜登可以在紧急情况下从美国武器库存中转移物品和服务，而无需国会批准。美国此前曾承诺向乌克兰提供200辆M113装甲运输车。装备有医疗设备的该装甲运兵车可以使乌克兰部队在与俄罗斯的战斗中更具生存能力，获救伤员可以被送到德国等地接受进一步治疗。

此外，瑞典政府周日发表声明宣布，已决定将派瑞典军队教官前往英国，为乌克兰公民进行基本军事训练，然后他们可以在乌克兰军队中服役。其目的是使乌克兰能够保持和加强其防御能力。消息指，瑞典军方将在2022年8月12日至12月31日期间向英国派遣多达120名教官，为乌克兰公民进行基础军事训练，分多轮训练。

瑞典国防大臣彼得·霍特奎斯特（Peter Hultqvist）表示：“俄罗斯对乌克兰的战争已经持续了五个多月，外界继续支持乌克兰争取主权和自决权是极其重要的。”他指出，瑞典参与这项工作非常重要，瑞典教官将为加强乌克兰的防御能力作出贡献。据了解，预计总共约有1万名乌克兰人将参加在英国的军事训练。

值得一提的是，乌克兰总统顾问波多利亚克（Mychailo Podoljak）在接受德国《每日镜报》最新采访时再次呼吁，希望德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）政府对乌提供远程火炮、多管火箭发射器、无人机、防空系统和装甲车等武器。朔尔茨此前曾多次被指责阻挠向乌克兰提供德制武器。