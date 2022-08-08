《时代周报》：与中国打贸易战会让德国损失繁荣富裕

经济

台海局势紧张引发德国多方焦虑。据德国广播电台报道，社民党外交政策专家迈克尔罗特（Michael Roth）警告民主国家不要让独裁政权的逻辑来决定自己的政策。他建议不要在中国面前犯下和在俄罗斯面前一样的错误，要使供应链多样化，并及时减少战略依赖性。他指出，“我们对中国有巨大的依赖性。”

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据德国《时代周报》报道，根据德国知名Ifo经济研究所周一推出的研究报告，若和中国发生贸易对抗，德方的经济损失将是英国脱欧带来损失的六倍。其中，汽车行业将首当其冲。德国汽车制造业产值将减少8.5%，即83.06亿美元。此外，运输设备制造商和机械设备制造商也将遭受重创，产值分别减少15.29亿和52.01亿美元。如果双方均采取更高的进口关税及其他贸易保护措施，这会使德国的国内生产总值下降0.81%。研究者强调，这还仅仅是可预期到的损失的下线。

研究人员指出，去除全球化会使德国变穷。“企业不应在非必要情况下离开重要贸易伙伴，而应同时倚重其他国家的前期产品，以减少对某些市场和专制政权的片面和危险的依赖。”该研究报告还指出，作为出口国，如果德国要调整自己的商业模式，将供应链国有化，不是一个有助于经济发展的解决模式。

《时代周报》总结说：去除全球化会危害德国的政治稳定。和象中国这样的集权国家脱钩会让德国损失繁荣富裕。

《南德意志报》表示，和中国打贸易战，不会有赢家，只会有输家。