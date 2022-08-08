美国对乌追加价值10亿美元军援 逾50国已向乌克兰提供安全援助

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美国国防部8月8日通过声明宣布，将再向乌克兰提供一批价值10亿美元的军事援助。其中包括更多的“海马斯” (HIMARS)火箭炮弹药、75000发155毫米火炮弹药等军事物资。据悉，已有包括美国在内的50多个国家向乌克兰提供了安全援助。美国国际开发署（USAID）当天还发表声明，表示将会向乌克兰政府额外提供45亿美元资金，令美国自今年2月俄乌战争爆发以来，对乌克兰政府的直接预算支持总额将增加至85亿美元。

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美国国务卿布林肯（Antony Blinken）周一通过声明表示：“对乌克兰的无端和野蛮攻击已近六个月，俄罗斯继续破坏乌克兰的城镇和村庄。拜登总统已经明确表示，我们将继续支持乌克兰人民保卫他们的国家免受俄罗斯侵略，只要他们需要。”

布林肯称：“作为这些努力的一部分，根据总统的授权，今天我授权利用这一权力进行我们最大的一次美国武器和装备的抽调。这是自2021年8月以来的第18次抽调，金额高达10亿美元，包括来自美国国防部库存的武器、弹药和设备，用于乌克兰的自卫。”

布林肯称：“这个一揽子计划提供了大量额外的弹药、武器和设备，乌克兰人正如此有效地使用它们来保护自己，并将使美国自本届政府开始以来对乌克兰的安全援助总额达到约98亿美元。”

布林肯表示：“美国与来自50多个国家的盟友和伙伴站在一起，提供重要的安全援助，支持乌克兰捍卫其主权和领土完整，反对俄罗斯的侵略。随着这场战争的延伸，乌克兰军队和人民的勇气和力量变得更加明显，也更加不同寻常。我们将继续与乌克兰密切协商，并增加额外的可用系统和武器，以在战场上发挥作用并加强乌克兰在谈判桌上的最终地位。我们与乌克兰团结一致。”

据美国国防部介绍，美方此次对乌提供的一揽子军援计划包括：更多的“海马斯”火箭炮弹药、75000发155毫米火炮弹药、20套120毫米迫击炮系统和20000发120毫米迫击炮弹药、挪威先进面空导弹系统(NASAMS)的弹药、1000套“标枪”反坦克导弹系统和数百套AT4反装甲系统、50辆装甲医疗车、克莱莫人员杀伤地雷、C-4炸药、爆破弹药和爆破设备、医疗用品，包括急救箱、绷带、监视器和其他设备。

五角大楼表示：“自拜登政府上台以来，美国现在总共承诺向乌克兰提供约98亿美元的安全援助。自2014年以来，美国已承诺向乌克兰提供超过118亿美元的安全援助。为了满足乌克兰不断变化的战场要求，美国将继续与其盟国和伙伴合作，向乌克兰提供经过校准的关键军事武器，以发挥其作用。”

就这一消息，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍后通过推特回应称：“我感谢美国人民和拜登总统本人向乌克兰提供另一批史无前例的10亿美元安全援助计划。这种援助的每一美元都是朝着击败侵略者迈进的一步。我们将永远铭记在最需要的时候美国的领导和支持！”

乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）同样在推特上写道：“美国继续支持乌克兰与恐怖主义国家俄罗斯的斗争。我们感谢10亿美元的额外安全援助。新的一揽子计划满足了我们在前线的最关键需求。非常感谢美国总统乔·拜登、国防部长劳埃德·J·奥斯汀三世和所有的美国人民!”

美国国际开发署周一还发表声明宣布，该机构经与美国财政部协调，正在向乌克兰政府提供额外的45亿美元的直接预算支持，“以帮助缓解普京的野蛮侵略战争造成的严重预算赤字。乌克兰政府将分批收到这笔资金，从8月份开始支付30亿美元。这笔捐款是在国会两党的慷慨支持下实现的。”

声明称：“美国通过世界银行提供的这些资金使乌克兰政府能够维持对其人民的基本职能，包括对自战争开始以来进一步陷入贫困的乌克兰人、残疾儿童和境内流离失所者的社会和财政援助。一旦这些额外的资金被完全支付，美国政府将向乌克兰政府提供85亿美元的直接预算支持。”

声明称：“今天提供的资源建立在以前的预算支持之上，使乌克兰政府能够履行核心职能——例如，保持医院、学校和其他关键基础设施的天然气和电力供应，支持向公民提供人道主义物资，并继续支付公务员、医疗工作者和教师的工资。世界银行实施的强有力的保障措施，加上美国国际开发署资助的、嵌入乌克兰政府内部的第三方专家监督，确保了这些资金使用的问责制和透明度。”