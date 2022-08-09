[视频] 面对俄罗斯天然气减供，欧洲各国宣布节约措施

天然气/俄罗斯

俄乌战争持续，俄罗斯将天然气作为勒索欧洲的手段，不断减少输往欧洲各国的天然气数量。为此，欧洲纷纷制定节约措施，减少能源消费。根据欧盟27国达成的协议，各成员国需要在2021年8月到2022年3月之间减少15%的天然气消耗。

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气候变化导致了这个炎热的夏天，而缺少天然气可能让欧洲迎来一个寒冷的冬天。随着俄乌战争的持续，以及世界各国的俄罗斯制裁的逐渐生效，俄罗斯方面将欧洲国家对其能源的依赖作为表达自己诉求的“杠杆”。

自从战争爆发以来，俄罗斯持续减少输往欧洲各国的天然气数量。以从俄罗斯维堡出发，经波罗的海最终到达德国的天然气管道的北溪一号（Nord Stream 1）为例，自从2月24日战争爆发以来，俄罗斯方面多次削减其输气量，截止目前其输气量仅有其设计流量的20%。

尽管俄罗斯总统普京多次在公开场合保证俄罗斯的主要天然气出口商俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）将履行与欧洲国家的供应合同，保证对西欧的天然气供应。但残酷的现实反复警醒欧洲国家，如果希望可以顺利度过这个冬天，必要的准备必不可少。

在具体措施方面，为了保证今年冬天的能源供应，欧洲国家只要从“开源”和“节流”两个方面入手。

在“开源”方面，以法国为例，主要通过扩展天然气进口来源。法国加大了从挪威、阿尔及利亚以及卡塔尔等国的天然气进口力度。此外，为了适应天然气进口方式由管道运输向海运的变化，法国提出了在法国西部港口城市勒阿弗尔（Le Havre）建造新的浮动平台，将液化天然气（LNG）还原，以便于后续使用。

而在节流方面，根据欧盟27国能源部部长7月份达成的协议，欧盟各国制定了减少15%的天然气使用量的目标。具体措施如何，又将是否能够真正避免一个寒冷的冬天？

请点击观看法国电视24台（France 24）的报道。

德国“北溪一号”输气管道，2022年3月8日 REUTERS - HANNIBAL HANSCHKE