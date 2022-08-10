乌克兰：扎波罗热核电厂遭攻击风险非常高

扎波罗热核电厂遭攻击风险

乌克兰国家核电公司负责人柯亭9日警告，乌克兰南部俄罗斯军队占领区内扎波罗热核电厂遭砲火击中的风险“非常高”，并表示基辅在冬季前重新控制这座核电厂非常重要。10日，七国集团指责俄罗斯“故意让该地区处于危险境地”，并要求其“立即把和法所有权归还给乌克兰，不要让扎波罗热核电站失控”。

广告 继续浏览后续

柯亭（Petro Kotin）接受路透社访问时说，上周俄军的攻击已损坏扎波罗热核电厂连接乌克兰电网的3条线路，俄罗斯希望将这座电厂连接到其电网。

柯亭称，最近俄军砲击时，有些砲弹落在用过核燃料储存设施附近，那个区域有174个装有高辐射性物质的容器。他警告这些容器被击中很危险。

柯亭说：“这是…核电厂所有东西裡辐射性最强的物质。这将（意味）这个地方四周将遍布（这物质），接著会出现辐射云，而后天气将决定…那个云会飘向何方。”

他说：“风险非常高。”

柯亭称，俄罗斯希望将这座电厂连接到其电网，这在技术上很不容易，需要将核电厂与乌克兰系统分离，然后才能逐渐连接到俄罗斯的系统。

他说，这座核电厂有6个反应炉，战前提供乌克兰20-21%电力需求。核电厂迫切需要进行翻新。

柯亭说：“为迎接冬季到来，我们迫切需要将这些俄罗斯人赶走，然后翻新基础设施。”他说，目前大约有500名俄军士兵连同重型车辆在核电厂裡，电厂被当成基地使用。

柯亭说，最好的解决方法是让俄军撤出，并将核电厂交还乌克兰控制。他说，可以派维和部队前来守卫电厂，“终极解决方案是撤走士兵及所有武器。这便彻底解决扎波罗热核电厂的安全问题”。

另据美联社报导，乌克兰空军10日表示，9架俄罗斯战机在克里米亚萨基（Saki）空军基地的大爆炸中被摧毁。有人猜测这是乌克兰攻击的结果，果真如此将代表战争显著升级。

俄罗斯否认有任何飞机在9日的爆炸中受损，也否认发生任何攻击。乌克兰官员并未公开声称对爆炸事件负责，仅嘲笑俄罗斯解释是萨基空军基地弹药起火爆炸的说法。

莫斯科官员一直警告乌克兰，对克里米亚的任何攻击都将招致大规模报复，包括攻击基辅的“决策中心”。