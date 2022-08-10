俄罗斯闯入直播室抗议侵乌战争女记者今被捕

俄罗斯/奥夫西安尼科娃

俄罗斯记者玛丽娜-奥夫西安尼科娃（Marina Ovsiannikova）因在俄罗斯国家电视台新闻节目中高举反对侵略乌克兰战争的抗议标语牌而成名，她的律师2022年8月10日报告说，她终因 "诋毁 "俄罗斯军队而被捕，面临司法审判。

俄罗斯记者玛丽娜-奥夫西安尼科娃（Marina Ovsiannikova）因在俄罗斯国家电视台新闻节目中高举反对侵略乌克兰战争的抗议标语牌而成名，她的律师周三报告，她终因 "诋毁 "俄罗斯军队而被捕。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，俄罗斯女记者因反对在乌克兰的侵略战争而被捕。她的律师称，官方调查人员已经对奥夫西安尼科娃进行了调查，罪名是散布关于俄罗斯军队的虚假信息。律师说：“她已经被逮捕了。”

据消息人士说，调查人员现在必须决定，两个未成年孩子的母亲玛丽娜-奥夫西安尼科娃是被还押还是在审判前保持自由。

自7月底以来，奥夫西安尼科娃已经因 "诋毁 "俄罗斯军队而被罚款两次，特别是基于在社交网络上发表的批评侵略乌克兰战争的信息。6个月内的两次定罪为刑事立案铺平了道路，可能会导致更严重的法律后果。

3月中旬，Ovsiannikova在一个亲克里姆林宫的电视台的新闻广播中突然闯入该电视台的拍摄现场，从而变得举世闻名。在抗议讲话中，她手持标语牌，谴责当局对乌克兰的侵略战争和受当局权力控制的媒体的 "谎言宣传"。她的行动图像传遍了全世界。在俄罗斯压制所有批评声音的背景下，许多人都称赞她的勇气。

然而，她并没有得到俄罗斯反对派的一致支持，一些人仍然指责她为克里姆林宫的喉舌Pervy Kanal工作的那些年。

据法新社，奥夫西安尼科娃出国在国外工作了几个月，特别是为德国报纸《世界报》工作后，她在7月初宣布，她已返回俄罗斯，以解决她两个孩子的监护权纠纷。

俄罗斯多年来一直在镇压批评克里姆林宫的声音，自侵略攻击乌克兰以来，当局大大加强了对那些反对俄罗斯当局的人的打击武器。