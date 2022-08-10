拜登签署芬兰瑞典加入北约议定书 北约突破性迈出一步

芬兰瑞典加入北约

美国总统拜登8月9日下午在芬兰和瑞典驻美大使见证下，正式签署美国支持两国加入北约组织的批准书，并将提交北约。美国是30个北约成员国中第23个正式签署批准书的国家，把北约这个共同防御联盟自1990年代以来最重大的扩充向前推动了一步。

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芬兰与瑞典加入北约获得了美国国会广泛的支持。8月3日，国会参议院通过决议，批准芬兰和瑞典加入北约的申请。拜登在签字前还与芬兰及瑞典领导人通话，并敦促剩下的七个北约成员国尽快完成批准程序。

芬兰和瑞典原本奉行不结盟的中立政策，但在俄罗斯今年2月下旬大举入侵乌克兰之后，感受到自身受到的威胁，5月正式申请加入北约。北约7月5日签署了芬兰和瑞典加入北约议定书。按照程序，北约成员国将各自对议定书予以审批。

拜登总统在签署议定书前发表讲话表示，美国与盟国及伙伴一起，“将书写我们希望看到的未来”。在普京治下的俄罗斯打破欧洲的和平与安全、在独裁者挑战基于规则的国际秩序的基石的这一时刻，这个跨大西洋的军事联盟的实力及美国对北约的承诺，比以往任何时候都更加重要。

拜登还说，无论是过去还是现在，这都是北约的一个分水岭，不仅对欧洲和美国，而且对全世界都是一个更大的安全和稳定的分水岭。美国批准议定书让瑞典和芬兰加入北约又迈出了重要的一步。

俄罗斯总统普京一直坚决反对任何北约扩充，称之为帝国主义的威胁。但是，分析人士表示，俄罗斯入侵乌克兰带来的一个意想不到的效果是北约空前的团结，因为它们担心俄罗斯可能进攻附近的其他国家。芬兰与俄罗斯有800英里长的边界。

拜登在讲话中还表示，普京以为他可以分裂北约。但是相反，他得到了他最不想要的东西。

按照北约章程，任何欧洲国家都可以申请加入北约，只要这个国家能够展示可以满足成员国的责任，比如在经济和军事上做出贡献，包括将国民生产总值GDP的2%用于国防，同意北约共同防御规则，即要求所有成员国保卫受到攻击的一个成员国。芬兰和瑞典即将成为北约的第31和第32个成员国。

北约最近一次扩充是在2020年3月，当时北马其顿正式加入北约。此外，波黑、格鲁吉亚以及乌克兰都表示过加入北约组织的兴趣。