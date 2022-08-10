美国再增援款助乌克兰排拆俄罗斯炸弹与地雷

乌克兰/排雷

美国将拨款8900万美元，用于资助100个拆除地雷小组，及提供更多乌克兰人员训练和装备以从事这种危险的排雷工作。据乌克兰当局估计，俄罗斯军队在乌克兰1600万公顷土地上布有地雷。据美国官员揭露，俄军撤离前设置简易地雷，隐藏在粮食设施、车厢、洗衣机、门口、医院病床，甚至是战斗死亡的尸体上。

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美国宣布将提供乌克兰8900万美元，用以拆除俄罗斯军队布置的地雷。据美国国务院在声明中说：「俄罗斯对乌克兰展开非法、无端的进一步侵略，已在乌国大片土地上布置地雷、未爆弹药和简易爆炸装置。」

据声明指出：「这些爆炸性危险物品令农人难以进入农田、延误重建工作、妨碍流离失所的民众返回家园，并持续导致无辜的乌克兰平民百姓遭杀害与重伤。」

俄罗斯2月24日挥军入侵乌克兰，但他们在进攻北部受挫被迫撤离后，布置大量地雷和其它爆炸装置。据美国官员表示，俄军撤离前设置简易地雷，隐藏在粮食设施、车厢、洗衣机、门口、医院病床，甚至是战斗死亡的尸体上。

据美国官员说，在基辅西边、有数百名平民遭俄军屠杀的布查镇（Bucha），1个家庭在10岁大女儿的钢琴中发现1枚炸弹。

法新社说，根据美国国务院披露，自3月底以来，乌克兰已拆除16万个左右地雷，不过约500万乌克兰人民仍居住在深受俄军地雷威胁的地区。