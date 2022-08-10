[视频]克里米亚半岛：俄罗斯军事基地弹药库发生爆炸

克里米亚/俄罗斯

当地时间8月9日下午，与2014年被俄罗斯吞并的克里米亚半岛上发生数起爆炸。俄罗斯方面表示爆炸发生在其军用机场的弹药库，但表示爆炸的原因为消防事故。

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“乌克兰国防部提醒所有人，（俄罗斯）占领军出现在乌克兰的克里米亚半岛与旅游高峰期不相符。”在俄乌战争持续僵持的当下，乌克兰国防部在推特上发布了这样的推文。在文字之外，乌克兰国防部选配的图片中央远处是爆炸产生的硝烟，近处则是游客在沙滩上惬意的度假休息。

爆炸发生在当地时间8月9日下午，根据俄罗斯军方的说法，爆炸的具体地点位于克里米亚半岛上俄军军事基地的弹药库。

根据俄罗斯军方发布的消息，爆炸截至目前造成了一人死亡，以及多人受伤，但俄罗斯方面表示爆炸产生的原因是“弹药自爆”，并且否认爆炸与导弹袭击或者炮击有关。

乌克兰方面截止目前并未公开确认爆炸由乌军攻击造成。但乌克兰总统弗拉基米尔·泽兰斯基（Volodymyr Zelensky）在与爆炸发生后几个小时发布的每日讲话视频中提到：“这场由俄罗斯发起的针对乌克兰和整个欧洲的战争从克里米亚开始，会将以克里米亚的解放告终。”

请点击看法国24电视台（France24）的报道：

克里米亚半岛上爆炸发生时，游客在度假，2022年8月9日 REUTERS - STRINGER