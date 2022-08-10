G7指控俄罗斯占领扎波罗热核电站遗害

乌克兰/俄罗斯/扎波罗热核电站

世界工业七国集团周三指责俄罗斯军队占领扎波罗热核电站，并对周围的乌克兰地区造成危害。G7要求俄罗斯将该核电站归还乌克兰。

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G7 指控俄罗斯占领扎波罗热核电站危及该地区.

据G7声明说，"我们要求俄罗斯立即将扎波罗热核电站的全部控制权归还给合法的主权所有者乌克兰，"七国集团在担任七国集团主席的德国发表的一份声明中写道，"该组织说：“正是俄罗斯对该工厂的持续控制致使该地区处于危险之中。”

据七国集团说：操作扎波罗热核电站的乌克兰人员必须能够在不受到威胁或压力的情况下履行他们的职责。

七国集团还深切关注俄罗斯军队对乌克兰核设施的 "安全 "构成的严重威胁。

据同一消息来源称，莫斯科军队对这些地区的占领 "大大增加了核事故或核事件的风险"，并 "危及乌克兰人民、邻国和国际社会"。

乌克兰的扎波罗热核电站是莫斯科和基辅之间相互指责的对象，双方都声称对方上周炮击了该核设施，但没有独立消息来源可以证实。

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据法新社说，周二晚间，乌克兰运营商Energoatom声称，俄罗斯军队正准备将扎波罗热核电站与克里米亚（2014年被莫斯科吞并的半岛）连接起来，并在调整发电输电方向的过程中对扎波罗热核电站进行破坏。