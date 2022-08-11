扎波罗热核电站周围再遭炮击

扎波罗热核电站

联合国秘书长古特雷斯周四发表声明，，他向各相关方发出呼吁，要根据常理，保持理智，不要采取任何行动，危及这座欧洲最大核电站的实体完整、安全性与受保护状况。国际原子能机构（IAEA）总干事周四对联合国安理会说：情况危急；必须允许国际原子能机构尽快在扎波罗热执行任务。

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乌克兰总统泽连斯基在每日视频讲话中说：“全世界必须立即作出反应，驱赶驻扎在扎波罗热发电厂的士兵，”这是位于乌克兰南部的欧洲最大发电厂，自 3 月 4 日以来一直被俄罗斯军队占领。泽连斯基表示： “只有俄罗斯军队完全撤出（……）才能保证整个欧洲的核安全”。

联合国秘书长古特雷斯指出，令人遗憾的是，过去几天扎波罗热核电站的局势非但没有缓和，反而有报道称又发生了令人深感担忧的事件。他说，“如果继续这样下去，可能会导致灾难。”

古特雷斯因此呼吁立即停止所有在该核电站周边展开的军事行动，并且不要把核电站设施或周围环境作为打击目标。

他同时敦促所有军事人员和设施从核电站撤离，并且避免向核电站再部署任何军事力量或设施。他还强调，“扎波罗热核电站决不能成为任何军事行动的一部分，现在恰恰需要在技术层面达成紧急的协议，为保障该区域的安全设立非军事化的安全边界。

古特雷斯表示，联合国继续全力支持国际原子能机构的重要工作及其为扎波罗热核电站安全运行所作的努力。他敦促各方允许国际原子能机构工作组能够立即、安全且不受限制地进入核电站。

古特雷斯最后强调，“我们必须清楚的是，任何对扎波罗热核电站或对乌克兰及其他地方的核设施存在的潜在破坏都有可能导致灾难性的后果。而承担后果的不光是核电站周边，还包括整个地区及更大的范围。这种情况是完全不能接受的。”

周四下午，安理会计划就扎波罗热核电站的情况召开紧急会议，国际原子能机构总干事格罗西预计将做情况通报。

在上周末，位于乌克兰南部的扎波罗热核电站遭到炮击，俄罗斯和乌克兰方面相互指责对方发射了炮弹，但双方均否认对该事件负责。

虽然自战争初期以来，这座欧洲最大的核电站一直处于俄罗斯的控制之下，但乌克兰的技术人员在负责核电站的运行。

国际原子能机构专家经过初步评估认为，尽管核电站有几根支柱出现裂口，但其安全和受保护的情况似乎保持稳定，暂时没有迫在眉睫的威胁。