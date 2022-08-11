拉脱维亚决定停止参加中国与中东欧的合作机制

中国－中东欧国家合作机制

继立陶宛去年5月正式宣布退出后，拉脱维亚外交部8月11日表示，考量当前的外交和贸易政策优先事项，决定停止参加中国与中东欧的合作机制。目前“中国－中东欧国家合作”的中国官方网站还没有未将拉脱维亚自参与国清单移除。

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中央社报道，拉脱维亚外交部表示，将持续致力与中国维持有建设性的务实关系，形式包括双边关系以及欧盟整体与中国的关系，前提是应追求互利互惠并尊重国际法、人权和以规则为基础的国际秩序。

另一方面，继立陶宛后，拉脱维亚也开始较以往积极拓展在亚太区域的活动。拉脱维亚外长林克维奇斯（Edgars Rinkēvičs）正在纽西兰进行访问，此前则访问澳洲，并为在澳洲新设的大使馆正式揭幕。立陶宛去年也在澳洲新设大使馆。

值得注意的是，捷克新政府去年底上台后，外长利帕夫斯基（Jan Lipavsky）表示，由于成果不如预期，捷克有必要考虑是否继续参与北京的中国－中东欧国家合作机制（扣除立陶宛后又简称为16+1机制）。

捷克国会外交事务委员会5月中一致通过决议，要求捷克退出16+1机制，相关程序已进入外交部等部会审议阶段。

中国－中东欧国家合作机制在扣除立陶宛和拉脱维亚后，仍有15个中东欧国家参加。

立陶宛去年退出中国－中东欧国家合作机制后，即呼吁参与机制的相关国家以“欧盟”为单位与中国互动，避免遭中国分化、各个击破。

立陶宛执政联盟并多次指出，这个机制并未给立陶宛带来显著实质利益，反而让中国有机会操作影响力，且中方往往仅对港口等具战略重要性的基础设施有兴趣，对国家安全构成风险。