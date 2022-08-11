拉脱维亚议会宣布俄罗斯为支持恐怖主义国家

拉脱维亚/俄罗斯

拉脱维亚议会今天在其官方网站上发表声明，称俄罗斯是 "恐怖主义的国家支持者"，俄罗斯在乌克兰的行动构成 "针对乌克兰人民的种族灭绝"。对此，乌克兰立即对此表示欢迎，但俄罗斯则予以谴责。

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拉脱维亚议会宣布俄罗斯为支持恐怖主义的国家。在这一宣布文中，拉脱维亚议会 "承认俄罗斯是一个支持恐怖主义的国家，并呼吁其他国家赞同这一观点，表达这一观点。

据法新社报道称，拉脱维亚议员将 "俄罗斯出于政治动机对平民实施的暴力 "等同于 "恐怖主义"。他们说，特别是，俄罗斯正在使用国际禁止的弹药 "散布恐惧和杀害平民"。拉脱维亚的议会声明说，俄罗斯 "利用民众痛苦和恐吓作为工具，试图削弱乌克兰人民和武装部队的士气，并使乌克兰国家的运作陷入瘫痪，以便占领乌克兰"。

拉脱维亚议会还呼吁欧盟停止向俄罗斯和白俄罗斯公民发放旅游签证。

拉脱维亚议员还强调，俄罗斯的入侵是 "在白俄罗斯政权的支持和参与下 "进行的，并呼吁国际社会对白俄罗斯实施与对俄罗斯采取的相同制裁。

该议案得到了67名议会议员的支持。拉脱维亚议会总共有100名议员。亲俄罗斯的和谐党议员弃权，他们选择避免就该议案发表意见。

乌克兰外交部长库莱巴Dmytro Kouleba周四表示，他感谢拉脱维亚议会，称该声明是及时的。他说："俄罗斯因其在乌克兰和其他地方的行动，早就应该得到这种地位，"他呼吁 "其他国家和组织效仿拉脱维亚的做法。

法新社说，俄罗斯外交部发言人玛丽亚-扎哈罗娃说，拉脱维亚的声明除了 "主要的仇外心理 "之外没有其他实质内容。在电报群Telegram上发布的信息中，俄罗斯外交部发言人玛丽亚-扎哈罗娃将该议案描述为值得 "称为（......）新纳粹 "的 "思想家"。