普京推手 俄罗斯开展“清美”文化大革命

俄罗斯/文化革命

俄罗斯因发动对乌克兰侵略战争而遭到西方世界制裁，在国际陷入空前孤立。然而，迹象显示，俄罗斯当局推动"利用遭孤立的优势，重新连接俄罗斯的传统"运动，法新社报道称是发动保守的文化大革命。

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俄罗斯正在进行一场保守的 "文化革命"。据法新社今天报道称，由于在乌克兰的侵略战争，俄罗斯与西方世界日益隔绝，莫斯科乘机发起了一场保守的 "文化革命"，看起来更像是一场艺术大清洗。

俄罗斯总统普京多年来一直被称作是 "传统价值观 "的守护者，面对被描绘成颓废的西方，与欧洲国家和美国的外交危机，恰好给普京新的机会。在这种加剧的对俄罗斯传统保守价值观的崇拜中，支柱是东正教信仰、爱国主义和克里姆林宫眼中的 "历史真相 "的捍卫。

俄罗斯当局要求文化界发挥主导作用。

俄罗斯电影明星谢尔盖-贝兹罗科夫（Sergei Bezroukov）由于公开支持对乌克兰的军事入侵而成为欧盟不受欢迎的人，他却说，“我们必须利用被孤立的机会，重新回归我们的传统。” 这位48岁的演员在他领导的莫斯科Gubernsky剧院对法新社记者批评说，"30年来，我们一直生活在美国的宇宙惊讶中。现在是创造我们自己的时候了。 " 他说，"要回到苏联是不可能的，但我们可以恢复对俄罗斯的信心（......），并停止瞧不起我们的真正价值观。而'爱国者'这个词不应该再是一种侮辱。"

法新社说，和他一样，许多俄罗斯名人现在都为侵略乌克兰和随之而来的保守主义转变欢呼。爱德华-博亚科夫（Eduard Boiakov）就感叹道："我们正在目睹的史诗般的事件将催发起一场真正的保守主义革命。 "他是俄罗斯新戏剧节的创建者，更是俄罗斯侵略乌克兰军事行动的热情捍卫者。

与此同时，俄罗斯的另一方面，公开批评侵略乌克兰战争的名人现在都被列入黑名单。

俄罗斯主要的摇滚乐出版公司Navigator Records的主管Alexei Kozin告诉法新社："自2月以来，已有100多场音乐演出被取消。据他说，在这些圈子里流传的一份 "黑名单 "包括大约40名音乐家，其中包括摇滚歌手尤里-谢夫丘克，他在5月的一场音乐会上指责克里姆林宫 "杀害年轻的俄罗斯人和乌克兰人"。

7月底，亲克里姆林宫的议会团体 "公正俄罗斯 "的负责人谢尔盖-米罗诺夫呼吁制定一份 "爱国艺术家白名单"，向公众解释 "当今俄罗斯艺术界谁是谁"。

俄罗斯当局已经开始让剧院遵守规定。

6月底，莫斯科市议会没有与三个新戏剧剧院的艺术总监续签合同，其中包括导演基里尔-谢尔布列尼科夫的果戈理中心，因为他反对在乌克兰的战争。市长办公室解释说："合同已经到期，"该办公室在3月份已经宣布了五个剧院的合并，以 "优化 "系统。

"果戈理中心剧作家瓦列里-佩切斯金告诉法新社：“政府不再需要挑衅性的艺术，更喜欢安静的，甚至是无聊的，但令人放心的艺术。”他预计，“因此，剧院将回到伟大的经典作品，电影院将回到安逸的喜剧，博物馆将回到平衡的展览。”

当局还取消了一些展览，例如俄裔美国艺术家格里莎-布鲁斯金的展览，该展览致力于 "意识形态及其神话"，由于 "技术原因 "于4月关闭，比原计划提前了三个月。

据现已流亡的《Teatr》杂志主编玛丽娜-达维多娃在社交网络上警告说，"在乌克兰战争中，一场文化革命却正在俄罗斯发生。"

俄罗斯保守派周刊《专家》的奥尔加-安德烈耶娃说：“经过30年的亲西方自由主义，俄罗斯正在进行一场保守主义革命。”她告诉法新社，“这是俄罗斯在西方人和斯拉夫主义者之间永恒斗争道路上的关键时刻，而这场斗争起源于19世纪。”

法新社说，普京自己已定下基调。3月，普京呼吁国家 "净化 "那些 "在这里挣钱，却在那里（西方）生活，甚至不是地理意义上的生活，而是根据他们的思想，根据他们的奴性良知。7月，普京接管了新的青年运动Bolshaya Peremena的领导权，这让人想起苏联的 青少年"先锋队"。

法新社说，而作为这一转变的象征，在6月底开始流通的新的100卢布纸币上，无名战士的纪念碑已经取代了大剧院基座上的希腊艺术之神阿波罗。