朔尔茨呼吁德国企业减少对中国的依赖

能源危机

据德国电视一台、德国广播电台、N-TV电视台综合报道，周四在柏林传统的夏季新闻发布会上，德国总理朔尔茨就能源危机，乌克兰战争等当前政治问题接受了记者提问。他呼吁德国企业减少对中国的依赖，并为从南欧象中欧铺设输气管道做了广告。

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朔尔茨表示，减少对进口的依赖已成为德国国家战略的一部分。他呼吁德国企业不要过于依赖中国，而是要依赖多样化的供应链。在谈到对中国的新的依赖性问题时，例如中国供应的太阳能和风能的重要组成部件，朔尔茨说，无论在供应链还是出口问题上，都应该依靠多个合作伙伴。他还说，“我相信德国经济界现在已经做出了正确决定。”

就乌克兰战争，朔尔茨表示，德国将继续坚定地支持乌克兰。他再次谴责了俄罗斯入侵乌克兰，说这代表了一个历史转折点。俄罗斯总统对这场战争负有责任。就对乌克兰的武器供应，他说，德国政府正在“通过提供非常非常多、射程广泛、非常有效的武器来大规模打破以往的做法。在不久的将来，我们还会继续这样做。”他还说，只能在乌克兰同意的情况下才能结束战争，而不是由俄罗斯独裁决定和平什么时候能够到来。

就天然气危机，朔尔茨希望从南欧铺设向中欧输气的管道。他建议从葡萄牙和西班牙经由法国向中欧输送天然气。他说，这个管道早就应该建造。它能“为解决供应瓶颈，缓解局势和减轻负担带来巨大贡献。”他说，他已在西班牙、葡萄牙、法国同事以及欧盟委员会主席面前为这一管道项目做了广告。他还表示，德国会有足够的天然气，但其价格会上涨。

从西班牙到法国南部的天然气管道midCat项目，几年前被叫停，因为当时认为它不经济，也因为来自俄罗斯的天然气更便宜。鉴于俄罗斯在乌克兰的侵略战争，欧洲现在力图摆脱对俄罗斯能源的依赖。该管道建设时间至少还需要两年，西班牙希望欧盟资助建设。