谁引爆了克里米亚一军火库？乌克兰防长调侃称是俄罗斯烟蒂

乌克兰/俄罗斯

乌克兰国防部长在哥本哈根拒绝就乌克兰军队是否参与克里米亚一个弹药库的爆炸发表评论，但这位防长似乎以嘲讽谈论这个事件，说爆炸是由没有熄灭的烟蒂引起的。

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克里米亚一座军火库星期二引发爆炸。对此乌克兰部长10日调侃说，克里米亚的爆炸是由于没有熄灭的烟蒂造成的。他说，“我认为这个机场的俄罗斯军队忘记了一个非常简单的纪律：不要在危险的地方吸烟。” 乌克兰国防部长奥列克西-列兹尼科夫访问丹麦，参加丹麦和英国的主持的国际会议，他在新闻发布会上调侃说：“是烟蒂引爆，就是这样。”

据法新社说，这一评论与乌克兰国防部前一天发表的评论相呼应，乌克兰国防部在Facebook上称 "无法确定 "克里米亚弹药库被炸毁的原因。克里米亚是乌克兰南部一个在2014年被俄罗斯单方面吞并的省份。乌克兰国防部还调侃 "再次提醒大家，有消防安全标准，不允许在易燃的空间吸烟"。

据当地亲俄当局称，周二在乌克兰克里米亚半岛一个军用机场所在地的弹药库发生的爆炸造成一人死亡，多人受伤。俄罗斯军队说，爆炸事件中没有开火或炮击。

在被问及此事时，英国国防部长说，他对有关事件不予置评，但强调了乌克兰保卫其领土的权利。本-华莱士说：“如果这是乌克兰的一次攻击，那将是合法的，它将符合国际法。”

乌克兰当局没有正式承认对克里米亚的爆炸事件负责。但一位总统顾问米哈伊洛-波多利亚克周二在推特上说，打击"只是刚刚开始"。

乌克兰总统泽连斯基在晚间讲话中说，"克里米亚是乌克兰的领土，基辅永远不会放弃它。

据美国华盛顿邮报透露，克里米亚俄军基地爆炸，是遭到乌克兰特种部队攻击，展现了乌克兰深入敌后打击能力。

据自由时报引述消息报道，俄罗斯占领的克里米亚一处俄军基地9日发生大爆炸，俄国不承认是遭受攻击。不过，《华盛顿邮报》10日称，乌克兰政府官员透露，这起爆炸是乌克兰特种部队所为。华邮指出，这次行动展现了乌国部队深入敌后打击能力。

要求匿名的乌克兰政府官员仅透露乌国特种部队执行了这次攻击行动，但是并未披露行动执行内容细节。这场攻击代表持续至今将近6个月的乌俄战争显著升高，也展现乌克兰军队比先前所认知的更能深入敌后打击。

据该报道，乌克兰特种部队以在俄国控制的领土进行渗透行动出名，并且与当地支持乌克兰的民众协调，执行攻击行动。尤其在克里米亚半岛北方、遭俄国控制的乌克兰南部赫尔松地区，反抗俄国的游击活动就特别广泛，6月中到7月初两周内就接连传出3起当地亲俄官员遭暗杀事件。

乌克兰反抗团体在赫尔松街头张贴传单警告与俄国人合作者，“如果‘海马斯（美国提供的高机动性多管火箭系统，HIMARS）’打不到，游击队会帮忙”。

该处遇袭基地位处克里米亚沿岸地区，被俄罗斯人认为理应相当安全，爆炸发生时的影片显示，爆炸时在附近海滩上的游客都吓得惊慌失措，急忙找地方躲避。

据乌克兰空军发声明表示，该基地9架俄国军机被摧毁，这些军机是用来对乌克兰控制领土发动导弹攻击。乌克兰官方拒绝证实或否认乌克兰介入这场攻击，但是乌克兰总统泽连斯基9日晚间的演说聚焦在克里米亚，承诺要夺回这块乌国领土。

据华邮指出，一名要求匿名的美国官员9日被问到此事，仅说美国武器并未被用于9日这场在克里米亚的攻击。

不过，俄罗斯称9日的连串爆炸是因基地弹药爆炸，造成1人死亡、13人受伤。

而乌克兰国防部长昨天调侃，是俄罗斯士兵的烟蒂引发了克里米亚俄罗斯军队军火库被炸。