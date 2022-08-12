与普京亲近的德国前总理施罗德为特权福利被取消打官司

俄罗斯

德国前总理施罗德的律师内格尔8月12日表示，施罗德因为官方提供的部分退休福利遭到取消，而对国会提出诉讼。

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德新社获得的律师事务所声明称，联邦议院预算委员会决定停止给施罗德在联邦议院办公室拨付资金，并停止该办公室运作的行为是非法的。声明写道，据称“前联邦总理施罗德不再履行所谓的‘延续的官方职责’”。然而，“没有关于‘延续的官方职责’究竟是什么的具体说明、如何确定其履行或不履行，以及在这方面应遵循什么程序。”

德国之声报道，施罗德因其与俄罗斯能源公司的关系以及与俄罗斯总统普京的紧密关系而受到各界批评。然而，德国预算委员会明确表示，其决定并不是基于施罗德为俄罗斯能源公司工作，或他对俄罗斯侵略乌克兰的战争的立场。

中央社说，内格尔（Michael Nagel）对北德广播公司（NDR）表示，德国国会5月暂停以公费为施罗德提供办公室和幕僚的决定，“与法治背道而驰”。

内格尔并表示，施罗德“是从媒体报导得知此事”，但没有机会表达自己的意见；并指出，德国社会民主党要求相关的预算委员会举行听证会。

柏林行政法院发言人证实，内格尔已在他们那里提出诉讼。