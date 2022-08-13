五角大楼证实：乌克兰袭击了克里米亚的俄军空军基地

乌克兰/俄罗斯/欧洲

美国国防部的一名高级官员周五向媒体表示，乌克兰轰击了克里米亚萨基市俄军空军基地。该官员说，这次轰击对俄军的空中力量和人员储备产生了重大影响。

广告 继续浏览后续

该官员说，在被俄军占领的赫尔松市，乌克兰部队继续对俄施加压力。作为一个例子，乌克兰方面对俄罗斯人在当地使用的桥梁造成了破坏。五角大楼表示，8月9日，乌克兰轰击了俄罗斯的萨基空军基地，该基地位于2014年被俄方夺取和吞并的克里米亚的一个地区。该官员说，这次轰击对俄罗斯的空中力量和人员产生了重大影响。

美国国防部的这名高级官员说，乌方对萨基市俄军空军基地的打击没有涉及美制陆军战术导弹系统，美方没有向乌克兰提供这种导弹。据了解，该系统可以投射190英里（约305公里），比美国向乌克兰提供的“海马斯”火箭炮的现有弹药射程还要远。

俄罗斯国防部之前曾发布声明称，萨基空军基地的爆炸发生在8月9日下午3时20分左右，没有人因爆炸受伤。机场的航空设备没有受损。目前正在采取措施进行灭火，并确定爆炸的原因。根据来自现场的报告，弹药储存区没有遭到外来的火力打击。

英国国防部周五则发布情报更新称，至少有五架苏-24战斗轰炸机和三架苏-30多功能战斗机几乎肯定在爆炸中被摧毁或严重损坏。萨基空军基地的中央分散区受到严重破坏，但机场可能仍可使用。

此外，乌克兰东部的扎波罗热核电站目前在俄罗斯控制之下。据国际原子能机构称，目前没有对核安全的直接威胁，但这可能会改变。该官员称，俄罗斯继续向乌克兰领土进行无区别打击，造成大量平民伤亡。“这主要是由于（俄罗斯部队）进行的狂轰滥炸，”这位官员说。

美国国防部的这名高级官员说，尽管俄罗斯人拥有比乌军庞大得多的部队，“对俄罗斯人不利的是（乌克兰的进展）对他们的士气和他们的自我维持能力的持续影响，所有这些都受到乌克兰人攻击（俄军）指挥和控制、弹药、维持和后勤地点的能力的影响。”

该官员称，如果以零到十为单位，乌军的有效性将是12分，“这是基于他们在许多不同方面给我们留下的印象……他们找到了我们可能认为不可能做到的事情的办法。”