担任欧盟轮值主席国 捷克表态支持对所有俄国人禁发签证

捷克/欧盟/俄罗斯

继爱沙尼亚、拉脱维亚和芬兰呼吁在欧盟范围内禁止向访问欧盟的俄罗斯公民发放签证之后，目前担任欧盟轮值主席国的捷克也表态对相关呼吁加以支持。捷克外交部长利帕夫斯基（Jan Lipavský）表示，赞成在欧盟范围内采取协调一致的做法。据悉，捷克此前是欧盟成员国中第一个停止向俄罗斯公民发放所有签证的国家。利帕夫斯基说：“我们正在努力向我们的合作伙伴解释，这种做法是合理和有效的。”

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旅游禁令将是针对俄罗斯公民的另一项制裁，因为支持者认为，俄罗斯人应该意识到入侵乌克兰给他们带来的实际后果。乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）周一在接受《华盛顿邮报》采访时表示，要阻止俄罗斯吞并更多乌克兰领土的方法是，西方国家应宣布将禁止所有俄罗斯公民入境作为回应。

拉脱维亚外交部长林克维奇斯（Edgars Rinkevics）7月30日在推特上发文谴责“俄在乌克兰叶连诺夫卡杀害战俘”，并呼吁欧盟对俄公民实施旅游签证禁令。芬兰总理桑娜·马林（Sanna Marin）也已表示，她认为向俄罗斯公民发放的旅游签证应该受到限制，并呼吁在欧盟范围内实施相关禁令。

利帕夫斯基以俄罗斯对乌克兰的战争为例，认为对俄国公民实施旅游禁令将是另一种制裁措施。利帕夫斯基称：“作为一个政府，我们相信，停止发放对普通俄罗斯公民的签证，会给俄罗斯社会一个非常明确和直接的信号......这些国家的公民应该认识到，这种激进的政策会带来后果。”

利帕夫斯基还建议，签证禁令可以帮助“减少俄罗斯特工部门在欧盟的影响”。据了解，目前捷克、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚和波兰已经停止向俄罗斯公民发放部分签证。这已经对俄罗斯人前往欧盟的整体旅行产生了具体影响，因为欧盟已经停止了与俄罗斯的直接航空联系。

但已经获得多次入境签证的俄罗斯公民仍然可以通过芬兰和波罗的海国家从陆路进入欧盟，这导致爱沙尼亚禁止持有由该国签发的申根签证的俄罗斯人进入其领土。

值得一提的是，德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）周四表示，他对禁止所有俄罗斯人进入欧盟的想法持怀疑态度。朔尔茨告诉记者称：“这是普京的战争，这就是为什么我很难接受这个（提议）。”

朔尔茨认为，欧盟已经对俄罗斯的领导层和许多支持战争的个人采取了制裁。他说：“我们将继续这样做。”朔尔茨补充说，对所有俄国公民的全面旅行禁令将破坏这些针对性制裁的目的和效果。