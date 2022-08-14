基辛格改口：现在我认为，乌克兰必须在事后被当作北约成员国对待

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现年99岁的美国前国务卿基辛格近日就其最新出版的新书接受《华尔街日报》采访时表示，鉴于俄罗斯在今年2月入侵乌克兰的行为方式后，他现如今认为在战争结束后，乌克兰必须被当作北约成员国对待。今年早些时候，基辛格曾暗示美国和北约的不谨慎政策可能引发了乌克兰的危机，与普京当局的口径近乎一致，从而引起了争议。

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今年早些时候，基辛格曾认为西方别无选择，只能认真对待俄总统普京提出的“安全关切”。他还表示，北约此前向乌克兰发出其可能最终加入该组织的信号是个错误。

基辛格说：“我以为波兰，所有作为西方历史一部分的传统西方国家都是北约的逻辑成员”。但在他看来，乌克兰是一个曾经附属于俄罗斯的领土集合体，俄罗斯人将其视为自己的领土，尽管“一些乌克兰人”不这么认为。

由乌克兰充当俄罗斯和西方之间的缓冲区，将更有利于稳定。基辛格称：“我赞成乌克兰完全独立，但我认为它的最佳角色是类似于芬兰的东西。”

基辛格今年5月在达沃斯发表演讲时提到，他在八年前曾撰文指出，“乌克兰作为中立国家，作为俄罗斯和欧洲的桥梁是乌克兰存在的‘理想’方案。”基辛格当时说，尽管现在的机会程度已不同以往，但中立模式仍可被视为解决乌克兰问题的最终目标。

然而随着战事的发展，基辛格在最新接受《华尔街日报》采访时表示，现如今木已成舟。鉴于俄罗斯在乌克兰的表现之后，基辛格说：“现在我认为，无论如何，无论正式与否，乌克兰都必须在事后作为北约成员国来对待。”

尽管他对于乌克兰未来是否加入北约的看法有变，基辛格仍预见了一个解决战场僵局的方案，即保留俄罗斯在2014年最初入侵时的成果，当时俄方夺取了克里米亚和顿巴斯地区的部分地区，尽管他没有回答这样的解决方案与8年前未能稳定冲突的《明斯克协议》有何不同。

报导指，针对乌克兰的民主和独立，自2014年以来，明显的多数乌克兰人赞成加入欧盟和北约，这些希望所提出的道德要求，以及乌克兰人民在俄罗斯占领下的悲惨命运，都与基辛格所主张的治国政策很不相称。如果避免核战争是最大的善，那么对于那些在全球平衡中的唯一作用是被大国所左右的小国来说，它们应该得到什么？

基辛格表示：“如何将我们的军事能力与我们的战略目的结合起来”，“以及如何将这些与我们的道德目的联系起来——这是一个尚未解决的问题。”