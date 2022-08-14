声援遇刺作家后JK罗琳遭网络威胁 苏格兰警方介入调查

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据路透社报导，苏格兰警方8月14日表示，他们正在调查一份关于《哈利·波特》的作者J.K.罗琳在推特上谴责印度裔英国作家萨尔曼·拉什迪（Salman Rushdie）在美国遇袭事件，她本人随后遭到网络威胁的报案。

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J.K.罗琳13日在其推特账户上分享了一位用户发来的推文截图。该用户写道“别担心，你是下一个”，以回应罗琳对拉什迪的支持。罗琳在推特上听到这个消息后感到“非常恶心”，并希望拉什迪没事。

在分享了这条威胁推文截图后，罗琳说：“对所有发来支持信息的人：谢谢你们，警察已经介入（也已经介入其他威胁事件）。”

报导指，苏格兰警方的一位女发言人周日表示：“我们收到了一份关于网上威胁的报告，警察正在对此进行调查。”

此外，拉什迪的经纪人周日证实，这名作家目前正在“康复的路上”。此前有消息称，拉什迪周六已不需要继续佩戴呼吸机，并能说话和开玩笑。

拉什迪的经纪人怀利（Andrew Wylie）则警告说，尽管拉什迪的“病情正朝着正确的方向发展”，但他的康复将是一个漫长的过程。现年75岁的拉什迪肝脏受损，一只手臂和一只眼睛的神经被切断，怀利此前曾说过，他很可能会失去受伤的眼睛。

拉什迪的儿子扎法尔·拉什迪(Zafar Rushdie)在周日的一份声明中说：“虽然他的伤势很严重，但他一贯的勇敢和藐视的幽默感仍然完好无损”。声明强调，拉什迪仍然处于危险状态。代表拉什迪家属的声明还对“勇敢地站出来保护他的观众”，以及警察、医生和来自世界各地的爱与支持表示感谢。