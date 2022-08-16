普京：已准备好向俄罗斯盟友提供各种武器 俄官员声称俄制武器仍受欢迎

俄罗斯/国际/乌克兰

俄罗斯总统普京8月15日在出席活动时表示，俄方十分重视与拉丁美洲、亚洲和非洲国家之间历来牢固、友好、真正值得信任的关系，愿向盟友和伙伴提供枪械、火炮、装甲车、战斗机和无人机等现代化武器。俄联邦军事技术合作局局长舒加耶夫(Dmitry Shugayev）当天亦强调，随着俄乌战争的进行，“外国客户对俄罗斯无人机、防空系统和精确导弹表现出越来越大的兴趣”。

广告 继续浏览后续

普京当天在莫斯科州奥金佐沃区爱国者公园出席“国际军事比赛-2022”和“军队-2022”国际军事技术论坛开幕式并发表讲话。据塔斯社报导，普京在讲话中说：“让我强调，俄罗斯赞成尽可能广泛地全面发展军事技术合作。在今天稳步出现的多极世界的背景下，这一点尤其重要。我们高度赞赏我国在各大洲有许多盟友、伙伴和思想同道。”

普京表示，俄罗斯准备向其盟友和伙伴提供各种武器。他补充说：“俄罗斯真诚地重视与拉丁美洲、亚洲和非洲国家历史上强有力的、友好的、真正基于信任的关系，并准备向其盟友和伙伴提供最先进的武器——从轻武器到装甲车和大炮、作战飞机和无人驾驶飞行器。”

有鉴于此，普京称，俄罗斯武器“因其可靠性、质量和最重要的高效率而受到世界各地的军事专业人士的重视”。他总结说：“几乎所有的（俄罗斯）武器都被反复用于实际的战斗行动中。”

同样在当天，俄罗斯联邦军事技术合作局局长舒加耶夫(Dmitry Shugayev）在采访中向塔斯社强调：“特别军事行动无疑增加了外国客户对俄罗斯武装部队使用的某些类型军事物品的兴趣。特别是，这指的是无人机（无人驾驶飞行器）和防空系统、精确导弹和扫雷设备。”

舒加耶夫称，同时，俄罗斯在独联体空间的合作伙伴的军购需求没有发生任何实质性变化。他称，这些国家传统上对俄罗斯的各种防空系统、反装甲武器、各种口径的弹药、飞机和装甲的备件和部件表现出更大的兴趣。

尽管普京等俄方官员强调，世界多国仍对购买俄制武器充满兴趣，但毫无疑问的是，俄罗斯军队在乌克兰战场上差强人意的表现大大打击了俄制武器的声誉。

菲律宾驻美国大使罗慕尔德兹（Jose Romualdez）周一表示，在马尼拉因担心西方制裁而取消了从俄罗斯购买军用直升机的交易后，菲律宾官员正在考虑入手美军使用的重型直升机。

罗慕尔德兹说，华盛顿没有向菲律宾施压，要求其放弃与俄罗斯价值2.27亿美元的军用直升机交易。他还指出，在俄罗斯2月入侵乌克兰之后，将购买俄罗斯武器的国家可能面临西方的制裁。