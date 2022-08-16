泽连斯基与马克龙通话呼吁加强对俄罗斯制裁

法国/乌克兰/俄罗斯

法国总统马克龙8月16日与乌克兰总统泽连斯基进行了大约1个小时20分钟的电话会谈。泽连斯基在通话中与马克龙讨论了对乌克兰的宏观财政援助和粮食安全挑战，并强调“我们必须加强对俄罗斯的制裁”。

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法国总统府周二发表的声明称：“关于扎波罗热电厂周围的局势，共和国总统强调他对俄罗斯武装部队的存在和行动以及战争背景下持续冲突对乌克兰核设施的安全和保障所造成的威胁表示关切，并呼吁这些部队撤出。他表示支持国际原子能机构总干事关于尽快向该国派遣代表团的建议，两位总统就这种代表团的方式交换了意见。”

声明指出：“两位总统还讨论了乌克兰谷物的出口问题，这对全球粮食安全至关重要。他们欢迎继续执行允许从敖德萨港海上出口的协议，并欢迎联合国租用的第一艘人道主义船只今天上午出发，该船将向需求特别迫切的非洲大陆运送粮食。法国还继续支持欧洲在‘团结之路’框架下通过公路和河流出口乌克兰粮食的努力。这些使7月份的出口量达到280万吨，而且步伐继续加快。”

泽连斯基在通话结束后通过推特表示：“继续与法国总统埃马纽埃尔·马克龙对话。告知前线的情况，俄罗斯在扎波罗热电厂的核恐怖主义。感谢法国的实际国防援助。讨论了对乌克兰的宏观财政援助和粮食安全挑战。我们必须加强对俄罗斯的制裁。”

值得一提的是，马克龙8月13日代表法国签署了芬兰和瑞典加入北约的议定书，法国外交人员周二已经将该议定书依照《北大西洋公约》递交并告知美国政府。