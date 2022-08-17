乌克兰官员匿名承认：乌方对周二克里米亚俄军弹药库爆炸事件负责

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俄罗斯国防部表示，8月16日上午，克里米亚北部的一个军事单位的临时弹药储存点起火引发爆炸，至少有两人受伤，并促使附近数千名居民撤离。俄方称，爆炸是因为遭到了蓄意破坏。据《纽约时报》当天报导，最近几天，乌克兰对被俄方占领的克里米亚进行了一系列大胆地攻击，最近一次是在周二由一支在敌后行动的乌方精锐军事小分队进行的，无视莫斯科发出的严厉的报复警告。一名俄罗斯高级官员上个月发誓，如果乌克兰攻击克里米亚，其将立即面临“审判日”般的报复。

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俄罗斯在2014年非法吞并克里米亚，该地区对于俄罗斯来说不仅仅是一个重要的黑海军事基地和进一步入侵乌克兰的集结地。克里米亚对俄总统普京也具有特殊的意义。普京曾告诉俄罗斯人民，克里米亚是一个“神圣的地方”，是俄罗斯的“圣地”。报导指，近日乌军通过对俄占区克里米亚的接连打击对普京在其国内的地位构成了新的挑战。

周二，克里米亚北部Dzhankoi区的一个军事单位的临时弹药储存点发生巨大爆炸，因为乌克兰试图通过加强其军事战术和深入敌人后方的打击来对抗莫斯科在物资方面的优势，并破坏俄军的补给线。上周，克里米亚的一个军用机场发生的爆炸使附近海滩上的度假者急忙躲避，7月31日克里米亚港口城市塞瓦斯托波尔发生的一次临时无人机袭击迫使俄罗斯取消了海军节的庆祝活动。

报导称，一位不愿透露姓名的乌克兰高级官员在讨论周二的行动时说，一支精锐军事小分队对爆炸负责。俄罗斯国防部称这些爆炸是蓄意破坏行为，这是俄方对战争正在向克里姆林宫声索的俄罗斯领土蔓延的重要承认。一些亲克里姆林宫的评论家呼吁俄军兑现威胁，严厉回应对克里米亚的攻击。来自普京的统一俄罗斯党的俄联邦委员会宪法立法委员会主席安德烈·克里沙斯（Andrey Klishas）在社交媒体上呼吁，“俄罗斯的报复性打击必须非常令人信服。”他写道：“这是为了保护我们的主权”。

报导指，乌克兰官员没有公开声称对周二的俄军弹药库爆炸事件负责，尽管泽连斯基总统（Volodymyr Zelenskyy）赞扬了那些帮助乌克兰的情报机构和从事“特殊服务”削弱俄军战力的人。

泽连斯基在周二晚间的例行视频讲话中说：“在被占领土上发生爆炸的原因可能不同，非常不同。”但他指出，其结果是相同的：“摧毁占领者的后勤、弹药、军事和其他装备、指挥所可以拯救我们人民的生命。占领者作恶和杀害乌克兰人的机会越少，我们就能越快地结束这场战争，解放我们的土地。”

泽连斯基提到，在克里米亚境内发生一连串爆炸事件后，现在选择离开当地前往俄罗斯的人“已经明白或至少感到克里米亚不适合他们”。

此外，乌克兰总统幕僚长叶尔马克（Andriy Yermak）周二稍早在推特上写道：“乌克兰武装部队继续进行丝丝入扣的‘去军事化’行动，以完全摆脱我们的土地上的俄罗斯入侵者。”叶尔马克补充说：“我们的士兵是好心情的最佳赞助商，克里米亚属于乌克兰”。

乌克兰总统顾问波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）也在推特上写道，最新的爆炸提醒人们，“被俄罗斯人占领的克里米亚是关于仓库、爆炸和侵略者和盗贼的高风险死亡。去军事化在行动。”波多利亚克后来在采访中向乌克兰电视台表示：“被盗的东西不会带来繁荣。”

当地新闻媒体还报导了周二在俄罗斯占领的克里米亚Dzhankoi区附近的一个变电站发生了第二次爆炸。目前还不清楚这两起在同一时间发生的爆炸是否有所关联。