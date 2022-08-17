今夏西班牙度假费昂贵

夏季高昂的费用

受到旅游业需求大增和通货膨胀影响，今夏西班牙度假费用约上涨3成。面对昂贵的假期，民众只好缩短度假天数，不出门用餐而改在度假公寓里自炊，以节省旅行成本。

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由于后疫情时代全球报复性旅游需求大增，加上俄乌战争引爆通膨危机，导致今年暑假在西班牙度假的费用高涨。根据国家报（El País），西班牙旅馆平均房价约攀升20%，若将汽油、交通、餐饮等旅行花费都纳入计算，假期整体成本约比去年贵上30%。

新冠疫情前的2019年，西班牙旅馆每人每晚平均房价为48欧元，今年上涨至58欧元。某些深受国外观光客喜爱的地点，如伊比萨（Ibiza）小岛上的城市，涨幅甚至高达60%。

考量到国外旅行的机票钱更伤荷包，又得面对旅游旺季机场大排长龙、航空公司机组人员罢工导致航班延误的种种不确定性，西班牙网路旅行社Destinia对《国家报》表示，今年有90%的西班牙人都选择在国内度假，毕竟有车好上路，即使到最后一刻才决定要出门，订房也比较容易。

但面对国内旅馆与旅游相关费用全面涨价，为节省旅行预算，西班牙民众只得缩短假期天数。根据Destinia的销售数据指出，西国消费者在2019年暑假的平均订房入住天数为5晚，今年则下滑到3至4晚。

国家报也做了3种国内旅游方案的价格分析比较。和去年相比，开车自驾到海边度假公寓住一周的费用增加了34%，搭飞机到加纳利群岛（Canarias）旅馆住一周的费用增加了25%。由于燃料和食品价格都持续飙涨，仅仅只是开车到海边进行野餐的费用，也比去年增加了31%。

即使度假变得如此昂贵，许多西班牙中产阶级还是不肯放弃出门度假？

西班牙哈恩大学（Universidad de Jaén）的旅游经济学教授普利多（Juan Ignacio Pulido）对国家报解释说：中产家庭早在年初就已将度假费用纳入了年度家庭预算中，因为“度假”对西班牙人来说，是仅次于食物、健康、教育和住房的重要事项，宁可“缩水”，不可没有。