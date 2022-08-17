古特雷斯明再抵乌克兰 会见泽连斯基 艾尔多安与会

乌克兰/联合国/土耳其

根据联合国报告，联合国秘书长古特雷斯将于星期四前往乌克兰，与乌克兰总统泽连斯基和土耳其总统艾尔多安在乌克兰会面，讨论乌克兰港口粮食出口。乌克兰核电站札波罗热安全议题是否在讨论之列也引发关注。这是古特雷斯第二次到访乌克兰。

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据联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯的发言人报告说，古特雷斯将于星期四前往乌克兰，与乌克兰和土耳其总统会面。

古特雷斯的发言人斯特凡-杜亚里克报告说："应乌克兰总统泽连斯基的邀请，古特雷斯将于周四在利沃夫参加与土耳其总统埃尔多安和乌克兰领导人的三方会议。" 据该发言人说，古特雷斯随后将前往敖德萨，然后前往土耳其。

该发言人透露说，3方会谈将 "审查 "7月在伊斯坦布尔签署的允许从乌克兰出口粮食的国际协议的执行情况，该协议中 "土耳其是其中的一个关键因素"。

该发言人说："我毫不怀疑，扎波罗热的核电站和其他问题也将被讨论。"该发言人说，预计乌克兰总统和联合国秘书长之间也将举行双边会谈。

周五，古特雷斯将访问敖德萨，这是根据国际协议可使用的三个乌克兰港口之一，该协议已经允许21艘满载玉米和小麦的船只离开。

古特雷斯将于周六结束在伊斯坦布尔的行程，访问负责监督该协议的联合协调中心（JCC）。

古特雷斯与泽连斯基以及艾尔多安讨论涉及扎波罗热核电站安全问题，引发关注。

联合国秘书长发言人表示，应乌克兰总统泽连斯基邀请，三人将在利维夫会谈，讨论乌南札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂情势，以及为俄乌冲突找出政治解决之道。

札波罗热核电厂是欧洲规模最大核电厂，俄罗斯2月24日入侵乌克兰后，这座核电厂旋即在3月4日遭俄军占领。自7月底以来，札波罗热核电厂多次成为炮击目标，莫斯科和基辅当局互相指控是对方下令攻击。

法新社说，泽连斯基昨天警告，札波罗热核电厂如果发生灾难，将威胁整个欧洲。他呼吁国际社会对俄罗斯实施严厉的新制裁，不要屈服于俄国的核子勒索。

据联合国秘书长发言人表示，联合国拥有后勤与安全能力，可支援国际原子能总署（IAEA）前往乌克兰检查札波罗热核电厂，但俄罗斯设下限制，称通过基辅的路径太过危险，要求任务团不得行经基辅。