古特雷斯（Antonio Guterres）18日将抵达利沃夫

扎波罗热核电厂遭攻击风险

联合国秘书长古特雷斯将与乌克兰总统泽连斯基、土耳其总统埃尔多安会谈，商讨乌克兰南部地区扎波罗热核电厂危机局势。乌克兰战争打了快半年，分析认为，对孤立俄罗斯行动的支持恐日益减退。

广告 继续浏览后续

联合国发言人杜加里克（Stephane Dujarric）16日宣布，古特雷斯（Antonio Guterres）18日将在利沃夫（Lviv）与泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）、埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）举行三边会谈，讨论乌南扎波罗热（Zaporizhzhia）核电厂的局势，以及为俄乌冲突找出政治解决之道。

扎波罗热电厂是欧洲规模最大核电厂，俄罗斯2月24日入侵乌克兰后，这座电厂旋即在3月4日遭俄军占领。自7月底以来，扎波罗热电厂多次成为炮击目标，莫斯科和基辅当局互相指控是对方下令攻击。泽连斯基15日警告，扎波罗热电厂若发生“核灾难”，将威胁整个欧洲，呼吁国际社会不要屈服于俄国的“核勒索”。

乌克兰国家核电公司（Energoatom）16日表示，来自俄罗斯境内的骇客对其网站发动长达3小时“空前”规模的攻击，但未造成重大问题，网站运作未因而中断。

国家核电公司在声明中说：俄罗斯团体“人民网军”使用725万个机器人帐户发动网攻，对公司主网页模拟数以亿计点阅，但未严重影响Energoatom网站运作。

爱沙尼亚本周将对已核发签证的约5万俄罗斯民众关闭边界，是第一个采取这类行动的欧洲联盟（EU）国家，这将使得俄国一般民众更难以入境欧盟。

欧洲对俄关闭空域以来，许多俄国人改采先入境波罗的海3国和芬兰，再透过申根签证飞往其他欧洲地区的做法。申根签证允许在90天内穿梭26国、无边界控管的申根地区。

爱沙尼亚政府发言人表示，该国是第一个对先前核发签证者下达旅游禁令的欧盟国家。每天有约2500名俄籍公民入境爱沙尼亚，约半数持有申根签证。