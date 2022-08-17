英通胀率40年来首破10% 发达国家中最高

高通胀

根据英国国家统计局周三公布的数据，7月份年度消费者价格通胀达到10.1%，这是英国自1982年以来通胀率首次升至10%以上，创下40年来新高，也是发达国家中目前最高的通胀率。

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英国国家统计局表示，食品价格飙升是通胀加速的最大单一因素——自2021年7月以来上涨了12.7%，目前处于14年来的最高水平。6月份英国的通胀率是9.4%。

英国国家统计局表示，11种食品和非酒精饮料促进了价格膨胀，其中最大的上涨来自面包和谷类食品，以及牛奶、奶酪和鸡蛋，例如切达奶酪和酸奶的价格显著上涨。此外汽油和柴油价格上涨、以及机票价格上涨也是罪魁祸首。

美国银行花旗银行的经济学家周三预测，除非政府采取措施降低价格，否则英国消费者价格通胀可能在明年前三个月，达到15%以上的年率峰值。

英国工资自有记录以来最大下跌

目前，英国正经历一场生活成本危机，工资价值以创纪录速度下降。

周二英国官方劳动力市场报告说，4月至6月之间的薪水增长了4.7%，这意味着如果考虑到通货膨胀的情况，平均收入其实下降了3%——这是自英国国家统计局有记录的20年以来，实际工资的最大降幅。

贝伦贝格银行（Berenberg Bank）的高级经济学家Kallum Pickering在给客户的一份报告中写道：“英国消费者的情况很糟糕，他们受到来自各方的挤压。”他补充说，“工资上涨的速度不足以抵消飙升的通胀，但（英格兰银行）不希望工资增长太快了，因为需要控制通胀。”

在能源进一步上涨的推动下，外界预计英国今年晚些时候的通胀将进一步加剧。在截至2022年7月的12个月中，由于批发成本飙升，英国的电价已经上涨了54%，天然气价格上涨了95.7%。