马斯克恶作剧称购买曼联是开玩笑

美国/马斯克

特斯拉首席执行官马斯克在Twitter上说他要买下英格兰足球俱乐部曼联，而几小时后又说这是个笑话，这是他又一次利用该平台就其意图发表令人困惑的声明。

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据华尔街日报署名Robert Wall今天报道称，马斯克发推称要买下英超曼联，而后说只是玩笑。

马斯克周二最初发送的推文是对他五分钟前发表的一篇政治类帖子的回复，他在该帖中说：“说白了，我支持共和党中的偏左派和民主党中的偏右派！”马斯克随后发推文称：“另外，我要买下曼联，不客气。”

大约四个半小时后，马斯克又发了一条推文，以回应一名关注者问他对此是否认真一事，他说：“不，这是Twitter上流传已久的玩笑。我不会购买任何一支运动队。”

据该报道，马斯克发表有关曼联的推文时正值该球队陷入困境之际。曼联被广泛认为是全球最有价值的体育品牌之一，铁杆粉丝遍布全球，但该俱乐部经常陷入混乱。美国的格雷泽(Glazer)家族在2005年通过杠杆收购接手了该俱乐部，该家族当时的执掌者是如今已去世的“企业狙击者”马尔科姆·格雷泽(Malcolm Glazer)。曼联于2012年在纽约证券交易所上市，但根据该俱乐部网站的数据，格雷泽家族是唯一持股超过10%的实体。格雷泽家族还拥有美国职业橄榄球大联盟(National Football League)球队坦帕湾海盗队(Tampa Bay Buccaneers)。

格雷泽家族从一开始就与曼联的球迷有矛盾，球迷对于把曼联的控制权出让给为收购而承担了大量债务的美国买家感到不满。在格雷泽家族掌控期间，曼联赢得了五个英超联赛冠军，但在曼联主场老特拉福德球场的一些座位上仍然贴着“爱曼联，恨格雷泽”(Love United, Hate Glazers)的贴纸，这些贴纸成为球迷发起的一场反格雷泽家族行动后留下的印记。

而曼联在本赛季前两场比赛中失利、在积分榜上排名垫底，引发了对这支球队已经掉出英格兰精英球队的担忧，问题也随之加剧。曼联前董事Michael Knighton最近表示，他正尝试组建一个团体，准备从格雷泽家族手中夺取曼联的控制权。

据该报道，如果马斯克确实尝试收购市值约20亿美元的曼联，这宗交易的收购价格将会比收购Twitter低得多。但在特拉华州衡平法院是否会迫使他完成对Twitter的收购存在不确定性的情况下，收购这支传奇的英超足球队将使马斯克的财务状况更趋紧张。本月早些时候，他出售了近70亿美元的特斯拉股票，称这样做是为了防备出现不得不收购Twitter的情形。他还表示不打算进一步出售特斯拉股票。

华尔街日报称，今年早些时候，俄罗斯入侵乌克兰后，俄罗斯寡头阿布拉莫维奇(Roman Abramovich)受到制裁，之后他出售了切尔西俱乐部(Chelsea FC)，该球队的成交价格为42.5亿英镑（约合53亿美元）。一个由洛杉矶道奇队(Los Angeles Dodgers)部分所有者Todd Boehly牵头的团体收购了切尔西俱乐部。