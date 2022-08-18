俄罗斯震慑说在加里宁格勒部署高超音速导弹

俄罗斯/高超音速导弹

俄罗斯周四表示，在乌克兰冲突中被北约国家包围的俄罗斯飞地周围局势高度紧张的情况下，已经向加里宁格勒部署了配备最先进的高超音速导弹的飞机。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，俄罗斯称在加里宁格勒部署高超音速导弹。俄罗斯国防部在一份声明中说："作为实施加码战略威慑措施的一部分，三架装有Kinjal高超音速导弹的米格-31飞机已经被重新部署到加里宁格勒地区的Chkalovsk机场。

俄罗斯国防部说，这三架飞机将组成一个 "24小时运作 "的战斗小组。

Kinjal"（俄语为 "匕首"）高超音速弹道导弹和 "Zircon "巡航导弹属于俄罗斯开发的新武器系列。俄罗斯总统普京称这些武器 "无敌"，因为它们应该能够避开敌人的防御系统。

俄罗斯多次宣布，作为自2月以来在乌克兰的大规模侵略攻势的打击，俄军已在现实条件下发射高超音速导弹。在加里宁格勒这个已经高度军事化的地域部署这些导弹，是在欧美西方和莫斯科最近几周就波罗的海加剧竞争背景下进行的。

根据欧盟为回应俄罗斯对乌克兰的攻击而实施的制裁，立陶宛于6月停止允许某些货物通过立陶宛领土过境到加里宁格勒。在莫斯科的抗议和威胁下，欧盟最终要求立陶宛允许俄罗斯货物通过铁路过境，但不包括军事装备。

法新社说，加里宁格勒位于波兰和立陶宛之间。