报复克里米亚遭爆炸 俄军袭击乌港口城市 黑海舰队司令遭解职

乌克兰/俄罗斯

乌克兰官员说，俄罗斯的导弹袭击了该国南部港口城市敖德萨和尼古拉耶夫。袭击发生的前一天，克里米亚在不到两周的时间里第二次发生了爆炸。俄罗斯官方消息说，黑海舰队的指挥官伊戈尔·奥西波夫已被新任指挥官维克托·索科洛夫取代。此前有消息说，俄罗斯总统普京对克里米亚遭爆炸大为光火，将黑海舰队司令革职。

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据华尔街日报今天报道说，在克里米亚发生一系列爆炸事件后，俄罗斯的导弹袭击了乌克兰的两个港口城市；分析人士认为，爆炸事件是将俄罗斯军队赶出乌克兰南部领土的更广泛行动的一部分。

敖德萨地区军事管理局局长Serhiy Bratchuk说，周三凌晨，火箭弹落在了该市。乌克兰军方南部指挥部称，这些导弹是从一架飞机上发射的，损毁了一个娱乐中心，并造成四名平民受伤。尼古拉耶夫市长Oleksandr Sienkevych表示，在尼古拉耶夫的几个区也听到了爆炸声。两枚导弹击中了一所大学，Sienkevych说，他几天前访问过这所大学。

袭击发生的前一天，克里米亚在不到两周的时间里第二次发生了爆炸。周二发生在一个弹药库的爆炸促使当地有关部门疏散了方圆三英里内的3000多人，并暂停了附近铁路线上的列车运行。一名乌克兰官员称，爆炸是破坏者所为。俄罗斯也说这是破坏行为——这是他们首次正式承认这个其在2014年吞并的半岛遭到了袭击。

据路透社今天报道，克里米亚北部又发生爆炸。过去一周，在克里米亚（2014 年被俄罗斯吞并的黑海半岛）的军事基地和弹药库发生了一系列爆炸，这表明冲突发生了转变，乌克兰显然有能力深入俄罗斯占领的领土。俄罗斯将袭击归咎于破坏者，而乌克兰尚未正式承担责任，但暗示了这一点。乌克兰军事情报部门在一份声明中表示，在最近克里米亚发生爆炸事件后，俄罗斯军队已紧急将部分飞机和直升机移至半岛更深处和俄罗斯的机场。

路透社说无法独立核实这些信息。

周三，俄罗斯 RIA 通讯社援引消息人士的话说，其黑海舰队的指挥官伊戈尔·奥西波夫已被新任指挥官维克托·索科洛夫取代。如果得到证实，这将标志着在俄罗斯遭受重大人员和装备损失的战争中最突出的军事官员被解雇之一。

路透社说，自 2 月 24 日普京发动入侵乌克兰（莫斯科称其为“特殊军事行动”）战争以来，拥有悠久历史的黑海舰队遭受了数次屈辱。4 月，乌克兰用海王星导弹袭击了俄罗斯的旗舰“莫斯科”号大型巡洋舰。它成为了 40 年来在战斗中沉没的最大战舰。